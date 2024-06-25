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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拒台化展延害千人失業！彰化縣府二審免賠4.7億　王惠美說話了

記者唐詠絮／彰化報導

台化彰化廠於6年前向縣府申請M16、M17和M22等3座汽電共生的燃煤鍋爐許可證遭停發，害得工廠停工，千名員工失業被迫走上街頭，向縣政府請求索賠11.4億遭駁回後提告國賠，一審認定縣府兩次駁回展延違反行政處分原則，判賠4億7704萬元，今(25日)台中高分院判決廢棄一審判決，改判免賠。對此彰縣府表示感謝法院判決，也會尋求與台化公司更良好溝通。

▲台化案縣府一審判國賠4.7億，二審判免賠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台化案魏明谷時任縣長任內。（資料圖／彰化環盟提供）

彰化縣政府於2011年12月30日，核發台化所屬彰化廠汽電共生設備M16、M17及M22固定污染源操作許可證，與生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質使用許可證，期限至2016年9月28日止。但台化事後2度向縣府申請展延都遭駁回，但向環保署訴願及再訴願後，彰化縣政府都不同意展延，台化因此提告國賠。

▲台化案縣府一審判國賠4.7億，二審判免賠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府。（圖／記者唐詠絮攝）

一審法官認為台化因彰化縣政府違法行政處分所受的損害，經送請兩造合意之鑑定單位鑑定後，合計為4億7,704萬6,416元。其中包含所失利益(營業利潤損失）5,522萬0,141元及原告被迫停工所生違約賠償及資產減損4億2,182萬6,275元，至清償日止，經縣府上訴，二審大逆轉判免賠。

縣府指出，有關台化公司提起國家賠償訴訟一案，經台中分院判決國家賠償不予成立，該府對法院的支持表示感謝。王惠美表示，首先要謝謝縣府團隊的用心和努力，縣府絕對會在環保和經濟方面雙重並重，讓鄉親有好生活，宜居的環境，後續也會繼續跟台化溝通，讓東區的都市計畫早日來啟動。

▲台化案縣府一審判國賠4.7億，二審判免賠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣長王惠美願與台化溝通。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰縣府強調，對於縣內各大產業都視為夥伴關係，台化公司是國內知名的企業，縣政府會與企業攜手合作，希望企業有發展、環保有保障，經濟的成果能為大家所共享。對於判決結果，縣政府除了感謝法院的支持外，也會尋求與台化公司更良好的溝通。

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