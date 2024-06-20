幸福堂老闆違停遭拖吊！攔車爆衝突　控警推擠害娃摔地...畫面曝

記者陳凱力／新竹報導

幸福堂老闆陳泳良日前帶著妻子和孩子，將車停在新竹果菜市場門口的紅線上，遭警方拖吊。他上前要求放車，卻與員警發生激烈衝突，推擠過程中，陳泳良手中抱著的1歲多兒子摔到輪胎旁，他怒批員警暴力執法，而其中一名員警也被推倒，則反控陳泳良妨害公務。

新竹起家的陳家幸福堂，短時間內全台爆紅，先是插旗士林夜市，又進軍西門町進駐市價3億的店王，已成為日韓觀光客來台一定要打卡的的排隊名店。

據了解，陳泳良日前帶著老婆孩子到新竹大菜市場買東西，在經國路上因為違停遭到拖吊，陳泳良發現車子即將被拖走，抱著孩子、手提東西衝上前試圖攔截，場面瞬間失控。

▲幸福堂老闆陳泳良日前在新竹果菜市場因拖吊問題，與警發生衝突。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



陳泳良和員警發生激烈推擠，過程中陳泳良右手抱著的娃兒竟然掉在地上，距離車輪不到10公分。陳泳良趕緊一把把孩子抓起，驚呼孩子差點被車輪壓到，與警方的衝突再升高。

最後拖吊車繼續完成拖吊，而孩子也送醫驗傷。陳泳良控訴，自己有權要求警方放車，但員警執意拖走，導致孩子受傷，陳泳良的妻子也不滿警方推擠，導致孩子掉到地上。

▲▼陳泳良急衝衝的趕來，後因與警發生推扯失手讓孩子掉在地上。

新竹警方則反駁，依據法規，拖吊車一旦固定車輛就必須拖，澄清表示是陳泳良先挑釁。新竹市交通隊分隊長郭駿億表示，拖吊作業完畢後，陳泳良情緒激動，抱著孩子向員警衝撞，還導致員警跌倒。

▲▼陳的妻子也拿出手機錄影蒐證。