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男嬰嗆奶、玩偶貼臉窒息亡！法官判3寶媽緩刑：責任重大且辛苦

嬰兒,寶寶。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

▲三寶媽讓喝奶完的男嬰躺在大床上，結果摔落床邊嗆奶而亡。（示意圖，與本案無關／翻攝自PAKUTASO網站）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名28歲陳姓三寶媽替未滿4個月大的兒子餵奶完，便將其平躺放在雙人床上後離去，結果兒子不慎掉落床邊與堆置物品的空間，加上嗆奶、玩偶掉在臉上，最終窒息而亡。新竹地院考量陳女自己照顧3名未成年子女，責任重大且辛苦，依過失致死罪處5月，緩刑2年。

判決指出，陳女是全職母親，負責全天照顧剛出生3個月多的兒子，去年某日的下午4時30分，陳女未將兒子放在專屬嬰兒床，而是把他放在堆滿玩具、毛毯、枕頭等鬆軟物品的雙人床上。

下午5時20分，陳女在臥室替兒子餵奶後便放在床上，晚間7時查看後才離開臥室，結果兒子掉落至床邊與堆置物品之間空隙，加上嗆奶、玩偶貼在臉上，造成外呼吸道阻塞及奶狀物吸入致窒息，直到晚間8時16分，陳女再回臥室查看時，發現兒子卡在縫隙中，獨角獸填充玩偶在其臉上，其背部朝衛生紙，一隻腳在床邊間隙中、一隻腳在床上，已沒了呼吸，緊急送醫急救，最終仍於晚間9時15分宣告不治。

法官審酌，陳女當時自身照顧3名未成年子女，責任重大且過程辛苦，因過失而導致本案憾事發生，其自身亦承受喪子之極大傷痛，兒子的生父亦到庭請求法院從輕量刑，故依過失致死罪處5月，得易科罰金，宣告緩刑2年。可上訴。

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