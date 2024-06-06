小3童遭霸凌1年「被捏到滿手血痕」　惡師還逼她鞠躬道歉19mins

▲新竹一名小學女童遭長期霸凌，還被老師叫上台向全班鞠躬道歉。(圖／新竹市議員劉彥伶提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市議員劉彥伶近日接到一位家長投訴，稱其女兒自三年級開始便遭到班上同學霸凌，手上還留下一個又一個的血色傷疤，她指控班導還在未經同意的情況下，搜查女學生的書包和筆記本，要求其公開隱私內容並鞠躬道歉。劉彥伶對此痛批：「反霸凌宣導根本是做假的。」

根據家長描述，這名國小女生自三年級下學期起就受到班上幾位同學的針對與霸凌，手臂上布滿了被同學捏紅的傷痕。雖然事件曾以「校安事件」模式調解，但四年級後情況再度發生，女學生因老師未能公平處理問題而向校長求助，結果反而引來老師的不滿。

劉彥伶指出，在未經家長和學務主任同意的情況下，老師竟擅自搜查女學生的書包和筆記本，並在全班面前公開閱讀筆記本內容，甚至要求女學生解釋筆記中的代號意義，最終逼迫她在全班面前鞠躬道歉，整個過程長達19分鐘。

▲▼劉彥伶指出，老師還搜查女學生的書包和筆記本，並在全班面前公開閱讀，甚至逼迫她在全班面前鞠躬道歉。

教育處表示，今年5月學校接獲家長投訴疑似校園性別事件，立即進行校安通報，並召開性別平等教育委員會決議啟動調查。目前校方已進行學生關懷輔導，並同步將書面資料送交人事室，6月將召開教評會討論。

劉彥伶強調，學校應快速有效地處理霸凌事件，而非「慢慢來」，讓受害者無法得到應有的輔導和保護，最終只好申請轉學，這樣的處置方式實在令人遺憾。