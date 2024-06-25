空軍上校、南加大碩士、骨科專業　中榮埔里分院新院長張仁義上任

▲臺中榮總埔里分院新任院長張仁義布達宣誓。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

臺中榮民總醫院埔里分院原任院長徐慰慈卸任，由張仁義接任；臺中榮總院長陳適安指出，張仁義為骨科專科醫師、空軍上校退役，學歷豐富，醫療及行政經歷完整，相信埔榮未來在其的經營管理下，醫療品質能更加精進、做得更好。

中榮埔里分院於24日舉行新任院長布達宣誓典禮，由陳適安主持，陳適安在致詞時表示，感佩原任院長徐慰慈任職期間對醫院及大埔里地區病患的付出及奉獻，並介紹張仁義資歷，係國防醫學院醫學系及美國南加大職業安全與衛生系碩士畢業，104年至111年任職於北榮鳳林分院副院長、111年至今年6月21日任職於退輔會就醫保健處處長。

陳適安盛讚張仁義個性非常親民、情緒管理非常穩重，尤其於退輔會任職期間長期走動式管理，與各總院院長經常保持聯繫，對於醫院運作亦十分熟悉，未來執掌擔負大埔里地區病患醫療工作、偏鄉山地社區服務工作的埔榮，希望各界持續給予支持及鼓勵。

張仁義致詞時表示，醫院職場要有好的環境、福利、工作夥伴和未來希望，經營者留住人才、吸引更多人才一起打拼都很重要；埔榮硬體環境要積極整理升級，有更多互動討論，如同一家人、保持融洽醫病關係，並持續加強急重症醫療發展，維持及招募更多專業人才，添購先進儀器設備，結合智慧醫療、安全有效率流程，確保處置品質、及時有效處理照顧，全院工作同仁需實踐「以病人為核心診療、醫病共享決策」方針。

張仁義認為，總院是分院發展標竿，同體系的嘉義灣橋分院也是學習對象，期許引進總院成熟創新模式，建立分院有特色招牌，在各項競賽中爭取佳績，該院全體員工當更努力當責，做好本務，為鄉親提供有口碑的服務。