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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委聯合提案陸配入籍　先宣誓「放棄中國身份、效忠台灣」

▲▼黃捷記者會 說明收到恐嚇信。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委黃捷、吳沛憶、林楚茵、吳思瑤等人今（11）提案修訂《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，新增陸配入籍需宣誓「完全放棄」中國公民身分，並承諾將堅定捍衛台灣的民主與自由，也需和外配一樣經過考試，且該版本中宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍。

多位民進黨立委今天提案修正「兩岸人民關係條例」第17條及第17條之2，將入籍宣誓作為申請定居的必要條件。明文規定宣誓的誓詞為：「本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務，同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵憲法及法律，善盡公民義務」，大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。

該修正草案規定，陸配完成入籍宣誓在台地區定居後，若違反兩岸人民關係條例、反滲透法規定，在陸黨政軍等政治性團體任職，由戶政機關註銷其台灣戶籍登記，除對在台灣設有戶籍的未成年親生子女，有扶養事實、行使負擔權利義務或會面交往外應強制出境；但其因台灣人民身分所負的責任及義務，不因而喪失或免除。

黃捷表示，她已將修正草案內容提交立法院議事處，新增陸配入籍需宣誓效忠台灣，也需和外配一樣經過考試，且宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍。

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