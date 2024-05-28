馮成接掌廉政署強化正人正己　莊榮松交棒笑喊繼續加油

記者黃哲民／台北報導

廉政署原任署長莊榮松回任高檢署主任檢察官，今（28日）與新任署長馮成辦理交接儀式，法務部長鄭銘謙監交，期許廉政署做為政府機關清廉標竿、正人須先正己，務必注意自己的言行舉止。馮成表示上任後，將努力推動精緻偵查、嚴守程序正義，並接軌國際，讓世界看到台灣的廉政成果。

▲廉政署卸任署長莊榮松（左）、新任署長馮成（右）28日交接，法務部長鄭銘謙（中）監交。（圖／廉政署提供）

面對廉政署幹部與職員數10人在署內夾道歡送，莊榮松一派輕鬆，笑著感謝大家2年來的幫忙跟支持，讓廉政署不論防貪或肅貪，都有很大的成果，他強調，廉政署標語「廉能政府、透明臺灣、接軌國際」，希望達到這個目標，「大家繼續加油！」

▲廉政署卸任署長莊榮松。（圖／記者黃哲民攝）

鄭銘謙曾任廉政署主任秘書、副署長與署長，馮成是他擔任署長時的主秘。鄭銘謙今主持監交儀式時表示，回到廉政署非常高興，他在廉政署耕耘7年多，從披荊斬棘到卓然有成，靠大家努力的成果，才有備受外界肯定的成績。

鄭銘謙感謝莊榮松任內取得多項亮麗成果，例如政府機關採購廉政平台從40多個增加到76個，金額規模達1兆6000多億元，改變政府機關採購文化，鄭銘謙說，自從回任檢察系統後，驚訝發現採購類的弊端幾乎越來越難看到，這是非常可喜的成效。

▲廉政署卸任署長莊榮松（左）、新任署長馮成（右）。（圖／記者黃哲民攝）

鄭銘謙期許馮成接棒後繼續精進，勿忘廉政署反貪策略是以「防貪」為主、「肅貪」為輔，防貪是以務實態度找出機關內的風險、消弭於無形，而肅貪更需團隊辦案，面對AI等新型態犯罪，希望廉政署與調查局「調廉合作」，不但推動精緻偵查，尤其要貫徹法律的正當性，講究程序的合法。

此外，鄭銘謙強調，廉政署協助政府機關做好廉政工作、講究廉潔品德，正人須先正己，自己就要先做好，他提醒廉政署同仁務必要注意自己的言行舉止，「我們是要做為標竿的」，大家一起來勉勵。

▲廉政署新任署長馮成。（圖／記者黃哲民攝）

馮成在鄭銘謙監誓下宣誓就職，他受訪表示，上任後將努力推動精緻偵查、提高定罪率，也希望大家遵照部長指示，每個人都能正人正己，辦案嚴守程序正義，讓證據更明確，也要保障人權，未來希望盡快接軌國際，讓世界看到台灣的廉政成果。