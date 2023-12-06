第一二岸巡隊新任隊長布達宣誓　吳坤晋歷任要職實務經驗豐富

▲▼新任隊長吳坤晋上校宣誓就職。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署東部分署第一二岸巡隊新任隊長布達典禮6日上午10時，由東部分署分署長蔡順元先生主持，並由第九巡防區黃主任、花蓮海巡隊劉隊長、東部機動海巡隊呂隊長及花蓮查緝隊張隊長陪同觀禮，典禮隆重溫馨。

第一二岸巡隊新任隊長吳坤晋上校，由東南沙分署巡防戰備科科長調陞，典禮中蔡分署長特別以「以身作則」、「當責」及「同理心」等語，期勉第一二岸巡隊全體同仁在新任隊長帶領之下，能繼往開來，再創新猷。

新任隊長吳坤晋為陸軍專科學校88年班、國防大學戰爭學院正規班110年班畢業，且曾擔任東南沙分署巡防戰備科科長及東沙指揮部參謀主任等重要職務，海域執法及國防安全實務經驗豐富，相信一定能帶領單位，創造更卓越績效，持續鎮守花東海岸，展現海巡捍衛國土的决心，使國人對於海巡署執法能力、維護海域安全及推動各項為民服務工作更加有信心。

▲新任隊長吳坤晋上校（右）歷任海巡署重要職務，實務經驗相當豐富。

第一二岸巡隊表示，將秉持依法行政，崇法務實的態度，落實海岸巡查，港口安檢，維護國人生命財產安全；並凝聚團體向心力及單位士氣，營造有效率及友善的工作環境，另同時呼籲民眾，如發現不法情事或需海巡單位服務時，請撥打「118」服務專線通報，海巡署將竭誠為您服務。