拚肌力和身心健康　埔榮邀猛男為機構住民授課

▲臺中榮民總醫院埔里分院精神護理之家（康芯家園）邀請健身達人協助住民拚肌力。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

臺中榮民總醫院埔里分院精神護理之家住著許多年邁的長者，院方自今年起邀請在地健身房教練，每個月指導住民們進行肌力訓練，希望喚起長者們心中的那份曾經年輕的熱情，以及找回最健康美好的自己。

院方表示，年邁住民們隨著年齡增長、體力下滑，退休後因沒有其他的才能而陷入了茫然、自我懷疑，社工師去年向惠康基金會申請「強健體魄、找回健康身體計畫」，由埔里鎮的「饅頭」教練開課：主要利用彈力帶及沙包形成的阻力進行重量訓練，並由工作人員在旁協助各住民可抓握點，進行個別化的訓練強度；利用沙包重量訓練時，將住民的手或腿綁上適合其的重量，並在教練帶領下，以不同姿勢將沙包舉起、放下，訓練手部及腿部之肌力。

院方指出，多數住民在訓練過程中遭受困難及挫折、課後也會感到肌肉痠痛，仍咬牙跟上老師的節奏，歷經近半年訓練後，也得到許多正向的回饋成果；蔡爺爺說：「站得有比較穩了，以前感覺容易累」，劉叔叔說：「看著老師的肌肉，想到以前自己肌肉也很大塊，就覺得有一個前進的目標，很棒！」

社工師表示，住民參與情形比想像中熱烈許多，在每次活動結束後也都會與教練討論下次的內容，希望讓住民可以進步、又不至於因課程太困難而到傷害自尊心，非常感謝教練為住民的付出，讓住民們也都對下一次的健身內容抱著感恩及期待。

▲▼南投警分局添購健身重訓器材，分局長胡淑淨親自試用。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，南投警分局長胡淑淨為加強同仁各項體能訓練，提升肌耐力及心肺功能，向南投縣議員張婉慈及林儒暘2人爭取經費，增購多功能健身器材、飛輪腳踏車、啞鈴組等多款全新的運動器材，裝設在分局柔道場內，讓同仁能利用勤餘時間、不受天候影響地自我訓練流汗紓壓，提升身體及心靈健康。

南投分局於6月7日利用常年訓練時間，邀請健身品牌眾成工業公司教練陳啟昌解說健身器材的正確使用方式及安全要領，現地操作使用觀念，以避免人員受傷或器材損壞，並教導同仁各項體能及肌力的訓練方式、以腹式呼吸法調控心理壓力；胡淑淨強調，站在第一線的警察隨時面對不可預知的風險與考驗，近期員警身心健康也議題受到討論，她鼓勵同仁可相約健身運動、隨時能保持健康身心，共同營造正向的工作環境。