　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

醫者仁心　中山附醫團隊不畏險阻堅持巡診梨山

▲中山附醫致力為台中和平區提供全方位的整合性醫療服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山附醫致力為台中和平區提供全方位的整合性醫療服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

近期強烈風雨與頻繁地震造成山區土石崩落，中山醫學大學附設醫院長期為梨山居民進行定期的偏鄉醫療巡診。5月2日中山附醫肝膽腸胃科的陳威良醫師率隊出發，當天的強風豪雨導致道路多處土石崩落，一行人在確認安全措施後，毅然決定繼續前行，途中更遇驚險落石，平安抵達山區令當地鄉親無不感動萬分。

陳威良醫師表示，儘管道路險峻，我們深知梨山地區的居民在醫療資源上有很大的需求，特別是在惡劣天氣下，更需要我們的幫助。途中，親眼目睹土石崩落，差不到一米幾乎砸中車輛，這一幕更加堅定了上山看診的決心，展現了醫者仁心的精神。

▲中山附醫致力為台中和平區提供全方位的整合性醫療服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山附醫醫療團隊不畏艱辛遠赴梨山偏鄉醫療時遇土石坍方。（圖／記者游瓊華翻攝）

經過數小時的顛簸旅程，醫療團隊終於平安抵達梨山，隨即展開診療工作，為當地居民提供肝膽腸胃疾病的檢查與治療。當地居民李先生感動地表示，在這樣的天氣，醫療團隊還能到到來真的非常感謝，讓我們在困難時刻依然能夠獲得醫療照護。

中山附醫提供梨山地區24小時急性醫療照護服務及轉診後送服務，並在天然災害時加診服務，落實每村里一巡迴點，深入社區與居家，照護偏鄉民眾。服務內容涵蓋門診、急診、轉診、預防保健、長照、居家醫療、慢性病管理等面向，亦提供全方位預防保健服務，包括成人和兒童健檢與疫苗施打、婦女子宮頸抹片檢查、社區整合式篩檢及每年度50場的醫療講座。

中山附醫並與台中市衛生局合作設置全國海拔最高的復健站，透過資訊平台整合，提升醫療品質與效益，迄今已造福高達16,000人，每年滿意度調查平均高達95%。中山附醫表示，未來仍將繼續加強與梨山地區的合作，定期派遣醫療團隊進行支援，不僅彰顯中山附醫對社會責任的重視，更體現醫護人員無私奉獻的精神。

▲中山附醫致力為台中和平區提供全方位的整合性醫療服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山附醫致力為台中和平區提供全方位的整合性醫療服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►湖山水庫滿水溢流！絲綢瀑布襯托堤壩曲線　水光波動美景曝

►西濱過馬路被撞！女成「人肉陀螺」騰空1圈重摔　驚悚畫面曝

►傳統稻米新吃法！莿桐農會發表「雲林都知稻」　揭秘優質米知識

►雲林縣府新聞處傳職場霸凌！處長閃辭　張麗善：辭呈還沒送上來

►雲林縣府傳霸凌！議員：新聞處22人竟有13人調職　張麗善要求改善

 

ET快訊
快訊／開巡邏車撞女大生！拿假驗傷單誣告　北市女警遭判刑
守宮變壽司！女大生沒事「業者恐被罰」　衛生局曝原因
快訊／找不到哥哥　妹妹到觀音山墓園...驚見他已成白骨
小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」
快訊／特戰老兵無罪！　三重警遭判刑
快訊／裝安卓主機突竄火　新車中控台全毀
獨／台中「超兇女體盛」被盯上　2周沒生意
Energy敲冰磚　Toro鼻頭被割傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

醫者仁心　中山附醫團隊不畏險阻堅持巡診梨山

涵碧樓推夏季養生之旅　芳療+主廚名菜+星空BBQ

槓上開花　男騎乘失竊機車又酒駕遭警查獲罪加一等

氣象署發布「橙燈高溫特報」　桃園市啟動跨局處應變機制

竹市「勞工親子童樂會」　6月29日關新公園登場

「水里X車埕走讀小旅行」暑假每週開團　6／28開放網路報名

暖心檢察長家訪偏鄉更生人　與更保會、富邦合推微型保險

花蓮越南包機直航再一波！首推三城市觀光　5天4夜往返410遊客

裝設冷氣室外機要小心安全　未符合職安規定要罰3至30萬元

「投資+裝潢」桃園2銀行同日傳詐騙　警銀聯手阻詐180萬

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

醫者仁心　中山附醫團隊不畏險阻堅持巡診梨山

涵碧樓推夏季養生之旅　芳療+主廚名菜+星空BBQ

槓上開花　男騎乘失竊機車又酒駕遭警查獲罪加一等

氣象署發布「橙燈高溫特報」　桃園市啟動跨局處應變機制

竹市「勞工親子童樂會」　6月29日關新公園登場

「水里X車埕走讀小旅行」暑假每週開團　6／28開放網路報名

暖心檢察長家訪偏鄉更生人　與更保會、富邦合推微型保險

花蓮越南包機直航再一波！首推三城市觀光　5天4夜往返410遊客

裝設冷氣室外機要小心安全　未符合職安規定要罰3至30萬元

「投資+裝潢」桃園2銀行同日傳詐騙　警銀聯手阻詐180萬

老友相約釣魚卻釣到「38隻狗」　獵犬體力透支晚一步恐溺水

全身麻醉引「罕見併發症」！　16歲少女耳洞感染動手術竟丟命

陳沂臉書、IG遭停權...鳳梨也遭殃！網質疑主謀是「他」

遭警誤認打傷又挨告！老兵嘆「人生最大汙點」　司改會籲2點改革

新世紀賽鴿聯合會成員涉賭　南檢起訴46人沒收2億元

彰化大雷雨！員林市路面積水　騎士摔車國小樹木倒塌　

羅志祥古裝扮相曝光！　揪《玩命關頭》韓哥團隊助陣MV

反擊總統府！　民眾黨：柯文哲、黃國昌在幫民進黨「拯救台灣民主」

快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

中媒盯梢台政論節目？　陸委會證實：將進行行政調查

地方熱門新聞

彰化市395戶停電　民眾怒轟要熱昏

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

火鍋店意外拉抬住房率　轉型吃到飽嘉義首見

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

航空城進入實質開發　福忠宮牌樓封路拆除

南橫即時星空攝影機變七彩霓虹燈　原因曝光

婦人闖入鐵軌「遭自強號撞飛」慘死！　現場已恢復通行

打1劑擋10年　花蓮開放免費接種帶狀皰疹疫苗

黃建賓爭取台東農業設施與道路改善

南投地檢署、更保會、富邦　合推更生人微型保險

花蓮越南包機直航再一波　首推三城市5天4夜遊程

臺東車站太陽光電再創新　每年回饋金100萬

更多熱門

相關新聞

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

台2線基隆北寧路潮境公園路段6月3日發生土石崩落，該路段已於6月10日提早搶通。為迎接開通後第一個周末，基隆市府今（14日）起祭出夏日潮境觀光大禮包方案，至7月31日前，民眾到潮境公園周邊特約商家消費滿300元，即可參加抽獎，最大獎是iPhone15、義大利羅馬機票，還有限量紀念好禮可兌換。

梨山落石塌坍56戶停電　台電搶修3hrs全數復電

梨山落石塌坍56戶停電　台電搶修3hrs全數復電

即／合歡山梨山傳大規模停電　落石釀禍

即／合歡山梨山傳大規模停電　落石釀禍

梨山大停電！台電：落石壓壞導線　56戶受影響搶修中

梨山大停電！台電：落石壓壞導線　56戶受影響搶修中

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

關鍵字：

梨山山區偏鄉醫療巡診土石崩落風雨災害

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面