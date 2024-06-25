醫者仁心　中山附醫團隊不畏險阻堅持巡診梨山

▲中山附醫致力為台中和平區提供全方位的整合性醫療服務。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

近期強烈風雨與頻繁地震造成山區土石崩落，中山醫學大學附設醫院長期為梨山居民進行定期的偏鄉醫療巡診。5月2日中山附醫肝膽腸胃科的陳威良醫師率隊出發，當天的強風豪雨導致道路多處土石崩落，一行人在確認安全措施後，毅然決定繼續前行，途中更遇驚險落石，平安抵達山區令當地鄉親無不感動萬分。

陳威良醫師表示，儘管道路險峻，我們深知梨山地區的居民在醫療資源上有很大的需求，特別是在惡劣天氣下，更需要我們的幫助。途中，親眼目睹土石崩落，差不到一米幾乎砸中車輛，這一幕更加堅定了上山看診的決心，展現了醫者仁心的精神。

▲中山附醫醫療團隊不畏艱辛遠赴梨山偏鄉醫療時遇土石坍方。（圖／記者游瓊華翻攝）

經過數小時的顛簸旅程，醫療團隊終於平安抵達梨山，隨即展開診療工作，為當地居民提供肝膽腸胃疾病的檢查與治療。當地居民李先生感動地表示，在這樣的天氣，醫療團隊還能到到來真的非常感謝，讓我們在困難時刻依然能夠獲得醫療照護。

中山附醫提供梨山地區24小時急性醫療照護服務及轉診後送服務，並在天然災害時加診服務，落實每村里一巡迴點，深入社區與居家，照護偏鄉民眾。服務內容涵蓋門診、急診、轉診、預防保健、長照、居家醫療、慢性病管理等面向，亦提供全方位預防保健服務，包括成人和兒童健檢與疫苗施打、婦女子宮頸抹片檢查、社區整合式篩檢及每年度50場的醫療講座。

中山附醫並與台中市衛生局合作設置全國海拔最高的復健站，透過資訊平台整合，提升醫療品質與效益，迄今已造福高達16,000人，每年滿意度調查平均高達95%。中山附醫表示，未來仍將繼續加強與梨山地區的合作，定期派遣醫療團隊進行支援，不僅彰顯中山附醫對社會責任的重視，更體現醫護人員無私奉獻的精神。

▲中山附醫致力為台中和平區提供全方位的整合性醫療服務。（圖／記者游瓊華翻攝）