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獨／失聯移工梨山「種菜兼種大麻」　警扮農查獲50株

記者 李陳信得／台中報導

失聯泰籍移工至台中梨山偏僻山區竊佔土地種植高麗菜也趁機種植大麻，臺中市政府警察局和平分局在3月間執行「安居專案」偵破失聯泰籍移工瑪○菈、宋○亞、尤○納等3人栽種大麻持續向上溯源，並報請臺中地檢署調股檢察官繼續指揮溯源偵辦。由於栽種地點偏僻監控不易，結合警察局刑大偵八隊、移民署南投縣專勤隊、海巡署艦隊第13(布袋)海巡隊、臺中憲兵隊，組成專案小組共同偵辦。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲失聯泰籍移工躲在梨山種高麗菜兼種大麻，警方跟監埋伏2月餘，5月初持搜索票當場查獲50棵活大麻。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

專案小組經過2個月有餘跟監確認栽種地點及對象，見時機成熟向法院聲請搜索票於5月2日上午5時許前往梨山偏僻山區工寮，查獲失聯泰籍移工送姓(男、32歲)、平姓(女、42歲)、甘姓(男、42歲)3人，在工寮附近查扣大麻活株50株、安非他命吸食器2組、毒品殘渣袋3個、電子磅秤1個等物，扣案偵辦。

送男與平女在泰國認識，十年前一起來台工作，失聯後即在梨山地區打零工植種蔬果之餘並邀甘男一同栽種大麻牟利換取安非他命第二級毒品共同施用。全案警詢後將送、平、甘等3人依毒品危害防制條例及竊占罪嫌，報請臺中地檢署偵辦，並由檢察官向該管法院聲押獲准。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

和平警分局分局長沈能表示，獲情資後執行「清源3.0專案」佈建工作，深耕地方並獲得當地農民協助，專案人員不辭辛勞裝扮成幫農長途跋涉蒐集情資，且完整規劃逮捕行動，進而成功破獲本案，並呼籲不論是國人或外籍移工，對於非法栽種大麻或施用毒品將持續強力執法不懈。

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