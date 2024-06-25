高中同學婚禮「新郎竟是前砲友」！同桌友也知　女抖：怕成罪人

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友最近參加高中同學的婚禮，赫然發現新郎竟是兩年前的砲友，而同桌好友也知道這段過往，由於新娘屬於乖乖牌的類型，讓她不禁擔憂，就怕自己成了罪人，「但畢業那麼多年，也不知道她現在性格如何，所以沒有打算跟她坦白或提醒。」

女網友在Dcard發文提到，「前陣子收到高中同學的紅包炸彈，覺得新郎名字好熟悉，結果到婚禮現場看到本人才想起來，這不是我之前的砲友嗎？而同桌的都是高中同學，也有我好朋友，還問我說『這是妳之前的砲友吧？』然後我們便開始猜測，新娘到底知不知道這件事，但感覺是不知道，不然能邀請我來嗎？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO接著回憶道，某次高中同學會唱歌，她剛好以朋友的名義帶那位砲友參加，「可能就是這場認識了我同學，女生在高中時是很乖乖牌的那種，有點怕是不是被欺騙了，如果是的話，造成他們兩個認識的我是罪人吧？」

另外，她強調，因為前陣子還在交友軟體上，看到該男放的照片是近期的，也才會替高中同學擔心，「畢竟都已經結婚了，該不會還在約吧？」

對此，網友們紛紛回應，「真慘，全桌都表姐妹，笑看新娘跳火坑」、「不意外，單身時找騷的玩，結婚要找好控制的」、「妳高中同學超可憐」、「同時讓男生和女生恐婚，真有妳的」、「說不定他們是砲友轉正」。