4人吃鴛鴦鍋！友不吃辣「湯底錢拒除以4」　妹子神反擊

▲朋友不願意付麻辣湯底的錢。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前和三位朋友去吃鴛鴦鍋，怎料其中一位友人因為不吃辣，竟不願分攤麻辣鍋底的錢，讓她錯愕不已，也忍不住反將一軍，霸氣直呼「那你當Netflix跟Disney+寄生蟲時的錢先拿來吧！」

女網友日前在「爆怨2公社」氣憤表示，「有遇過連火鍋湯底都要AA的朋友嗎？昨天我們四個人一起去吃火鍋，湯底是480元的鴛鴦鍋，我們分別點了辣的重慶老火鍋跟不辣的三鮮蟲草，最後結帳算錢時，某位朋友竟說，他不吃辣，辣的那鍋只涮了一片肉，所以湯底不應該除以4，他的部分應該要先除以2，再除以4，合理嗎各位？」

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眼看朋友如此斤斤計較，原PO也忍不住反擊，「你當Netflix跟Disney+的寄生蟲時，從2023年2月12日到2024年6月21日，一個月80元+106元，算你16個月就好，2976先拿來吧！」

對此，網友們紛紛回應，「跟這種人吃飯，真的會很無言」、「請問他職業是乞丐嗎？」「這種的就不算是朋友了」、「我會給他，但從此拒絕往來」、「一鍋見本性」、「花小錢，認清一個人，也不錯」、「少跟這種奇怪的人來往」、「他省了60塊卻一定會失去更多」、「他不適合跟人吃飯」。