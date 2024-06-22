桃園交大警車「不打燈左轉撞小貨車」　網友：零秒抵達事故現場

▲桃園市交通大隊一輛警車19日下午出勤時，疑似左轉未注意打方向燈直接上撞上直行小貨車。（圖／翻攝自自WoWtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊一輛警車19日下在蘆竹區午出勤時，疑似未打左轉燈，撞上直行小貨車，導致雙方車輛都受損，警車引擎蓋瞬間彈起，汽車零件則散落滿地，這一幕被路過汽機車直擊將行車紀錄器畫面上傳網路，網友狂虧「零秒抵達事故現場？」桃園市警局交通大隊表示，此起交通事故為分隊同仁駕駛警用巡邏車處理交通事故時，不慎擦撞一輛小貨車致受損，除將循程序賠償對方車損外，亦持續宣導同仁謹慎駕車。

據指出，這起事故於19日下午2時許，桃園蘆竹交通分隊一輛警車從蘆竹區長興路上小巷開出左轉，卻撞上直行小貨車，所幸雙方瞬間停止未釀成追撞，雙方駕駛均未酒駕，但現場零件灑滿地，撞擊時巨響也嚇壞路過汽機車行人，警車引擎蓋也瞬間彈起，雙方都有車損。

其中目擊騎士將行車紀錄器畫面PO上網，網友留言質疑「交通警察大隊四個字，真的超諷刺」、「零秒抵達事故現場？」還有網友認為，警車從小巷左轉前也沒打方向燈，就這樣直接衝過去，難道是這個月交通違規業績還不夠，乾脆自己現場創造？

蘆竹交通分隊分隊長吳偉輔證實，此事故為分隊同仁日前駕駛警用汽車，外出處理交通事故時，不慎擦撞一部小貨車，分隊將循程序賠償對方之車損，亦將持續宣導同仁謹慎駕車，感謝網友關心與提醒。