　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／周亭瑋報導

台灣人超愛到日本旅遊，就有女網友直言，以前去過歐美國家，也曾到南非旅遊過，然而隨著年齡增長，已經懶得搭長途班機，只願在亞洲玩，甚至只想去日本。話題掀起熱烈討論，一票人點頭附和，但也有鄉民反駁道，「年輕沒錢才去日本，有錢才不會去。」

女網友在PTT發文提到，「小時候去過美國、南非，蜜月時去過義大利，後來幾乎都在亞洲轉了，但年紀越大就越只想去日本。交通方便、東西好吃、日幣便宜。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著直言，在日本語言也不至於完全不通，而且結帳什麼的，很多都有自助機器，連超商都是，根本不用跟人講話，「今年已經去兩次了，好想再去......。」

▲桃園機場、出入境、航廈、機場、旅行、航空、機票、出國、旅遊。（圖／記者陳凱力攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳凱力攝）

對此，不少鄉民認同表示，「單純近吧！老人就不回想去太遠的地方」、「正常，目前只想去最近的沖繩，而且都租摩托車代步，懶得走」、「日本就安全牌，歐美自由行規劃會比較複雜，東南亞怕吃到烙賽」、「去日本比較近、簡單不累、便宜又可以好好充電」、「日本舒服，搭公車、電車甚至用走的都好，感覺在日本隨便晃晃就很放鬆」、「上了年紀不想做一堆攻略，只想去日本隨便走走逛逛吃吃買買，或是去泰國找間酒店或度假村純躺平」、「正常，也會越來越懶，越來越悠閒，而且會更願意用錢換時間跟舒適」。

當然，也有網友留言吐槽，「台灣人去那麼多次日本還不膩嗎？」「日本現在太多觀光客，已經沒以前旅行感覺」、「越大越應該去更遠的」。

ET快訊
竹科大廠疏散1100人　B3休旅車自燃狂竄煙　
快訊／台積電高雄第三座2奈米廠　環評過關
快訊／大雷雨轟炸5縣市　持續1小時以上
穩交女友2年父急催婚！獨子警墜地亡　無緣公媳認屍悲見第一面
新冠流行再起　台大醫院恢復疫情時作法
超商茶葉蛋降價了！「單顆9元有找」明起爽吃
快訊／14縣市大雨特報　下到入夜
三重麵店噴火瞬間曝　9車燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

快訊／大雷雨轟炸雙北　防雷擊強風

高美館《瞬間》今年必看展覽　畢卡索真跡、蘭格攝影搶先開箱

歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

快訊／大雷雨轟炸5縣市　警戒區域曝

新冠第6波高峰提前！7月進入高原期「上下波動」　9月還可能再升

日漫驚見台灣料理！角色嫌「偏甜、有中藥味」她愣：飯也難吃

湖山水庫滿水溢流！絲綢瀑布襯托堤壩曲線　水光波動美景曝

從失業到創業　 黃國賢靠職訓重啟人生下半場

台灣溫室氣體排放「減少4%」　國際表現達前段班

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

快訊／大雷雨轟炸雙北　防雷擊強風

高美館《瞬間》今年必看展覽　畢卡索真跡、蘭格攝影搶先開箱

歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

快訊／大雷雨轟炸5縣市　警戒區域曝

新冠第6波高峰提前！7月進入高原期「上下波動」　9月還可能再升

日漫驚見台灣料理！角色嫌「偏甜、有中藥味」她愣：飯也難吃

湖山水庫滿水溢流！絲綢瀑布襯托堤壩曲線　水光波動美景曝

從失業到創業　 黃國賢靠職訓重啟人生下半場

台灣溫室氣體排放「減少4%」　國際表現達前段班

東森寵物X希爾思「浪愛回家」　買飼料就捐1公斤幫毛孩健康找家

快訊／野獸還能打！　富邦勇士宣布與林志傑續約1年

磁磚雨大爆發、冷氣砸死人　藍委提案修法補助老屋外牆檢修

陳玉珍轟「盯梢」極具污辱性　吳思瑤：該收斂的行為是她

【廣編】雙鐵高科技聚落　運校重劃區躍升南港2.0

涵碧樓推夏季養生之旅　芳療+主廚名菜+星空BBQ

國造新款輪型戰車「時速100」　砸2.9億研製D3樣車

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

長新冠2年無法行走！　泰40歲男「吐血暴斃」陳屍臥室

周玉蔻又被起訴　黃國昌酸「還沒賠30萬」：我有空就去申請強制執行

上海街頭正宮壓制小三　連摑巴掌嗆：我只打妳

生活熱門新聞

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

「一早就熱斃」全台燒番薯　5可能原因曝

全台「最熱城市」出爐！網驚：屏東居然沒奪冠

健保署宣布：14項藥品8/1起取消給付

台灣最熱城市曝光！平均每年186天超過30度

好市多停車場「突暫停收費」　常客曝原因！

去美光面試傻回：想去台積電　他下場笑翻過來人

霸佔星巴克6人座！2女學生：這區都我們的

快訊／新冠併發症上周暴增817例「上升3成」另增40死

飼主懸賞30萬！他生日前1天遇到野生Mika

快訊／14縣市大雨特報　下到入夜

更多熱門

相關新聞

日漫驚見台灣料理！角色狂嫌難吃她看傻

日漫驚見台灣料理！角色狂嫌難吃她看傻

「一直以為日本人來台旅遊，基本都是衝著食物來的。」一名女網友日前在看漫畫時，作者畫主角隊伍來台灣比賽，要吃台灣料理時，有好幾名選手覺得難吃、味道偏甜、有中藥味，令原PO驚呆，「原來日本人覺得台灣料理很怪、很難吃嗎？」話題引發討論。

拍富士山亂象多　超商籲旅行社勿安排打卡

拍富士山亂象多　超商籲旅行社勿安排打卡

新疆火焰山81℃！鞋都融化粘地面

新疆火焰山81℃！鞋都融化粘地面

暑假國道多1.2倍車流「易塞路段」曝　高公局祭5大疏運措施

暑假國道多1.2倍車流「易塞路段」曝　高公局祭5大疏運措施

日男亂刀砍死妻後墜樓！5歲兒嚇壞躲廁所

日男亂刀砍死妻後墜樓！5歲兒嚇壞躲廁所

關鍵字：

旅遊台灣人日本亞洲網友

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面