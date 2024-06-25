歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／周亭瑋報導

台灣人超愛到日本旅遊，就有女網友直言，以前去過歐美國家，也曾到南非旅遊過，然而隨著年齡增長，已經懶得搭長途班機，只願在亞洲玩，甚至只想去日本。話題掀起熱烈討論，一票人點頭附和，但也有鄉民反駁道，「年輕沒錢才去日本，有錢才不會去。」

女網友在PTT發文提到，「小時候去過美國、南非，蜜月時去過義大利，後來幾乎都在亞洲轉了，但年紀越大就越只想去日本。交通方便、東西好吃、日幣便宜。」

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她接著直言，在日本語言也不至於完全不通，而且結帳什麼的，很多都有自助機器，連超商都是，根本不用跟人講話，「今年已經去兩次了，好想再去......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳凱力攝）

對此，不少鄉民認同表示，「單純近吧！老人就不回想去太遠的地方」、「正常，目前只想去最近的沖繩，而且都租摩托車代步，懶得走」、「日本就安全牌，歐美自由行規劃會比較複雜，東南亞怕吃到烙賽」、「去日本比較近、簡單不累、便宜又可以好好充電」、「日本舒服，搭公車、電車甚至用走的都好，感覺在日本隨便晃晃就很放鬆」、「上了年紀不想做一堆攻略，只想去日本隨便走走逛逛吃吃買買，或是去泰國找間酒店或度假村純躺平」、「正常，也會越來越懶，越來越悠閒，而且會更願意用錢換時間跟舒適」。

當然，也有網友留言吐槽，「台灣人去那麼多次日本還不膩嗎？」「日本現在太多觀光客，已經沒以前旅行感覺」、「越大越應該去更遠的」。