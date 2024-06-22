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阿嬤結帳插隊「孫子熱想回家」嗆年輕人不懂禮讓！他1招反擊網狂讚

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲阿嬤帶著孫子插隊。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

「愛排隊」是台灣特別的現象，一旦有人插隊就0容忍，一名網友表示，在超商排隊結帳時，遇到帶孫子的阿嬤插隊在他前面，他提出疑問「沒看到要排隊嗎，素質？」阿嬤表示孫子太熱想趕快回家，並碎念現在的年輕人都不知道禮讓，接著原PO回嗆一句，讓阿嬤默默走到後方乖乖排隊。

原PO在Threads發文，在超商排隊結帳時，一位阿嬤帶著孫子突然插隊，他感到不悅地說「沒看到要排隊嗎，素質？」但阿嬤卻回應，孫子因為太熱想趕快回家，「又沒差那個幾分鐘」，接著碎念現在的年輕人都不懂得禮讓。

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原PO回了一句，「人家火化都知道要排隊燒的，就妳最特別了」，阿嬤當場語塞，原PO又說「安抓（台語，怎樣）？排隊就不用聽難聽話了啊」。此時，孫子開口問阿嬤什麼是火化，原PO溫柔對著弟弟說，「就是你阿嬤鼠翹翹被火燒的那時候哇」。

下一秒阿嬤就默默牽起孫子，乖乖走到後方排隊，原PO傻眼直言，「也許深怕我再講什麼猖狂的話吧，真的是有夠差的身教，還需要我教，最近的老人家是要跟年輕人比瘋就是了呢」、「不知道現在年輕人講話可以不吉利到讓他們腦中風的那種嗎？」

貼文曝光，網友大讚原PO的行為，「客氣一點的，我還會讓你先，遇到不客氣的，我也是沒什麼教養啦」、「越來越愛現代人的精神狀態了」、「如果阿嬤多餘的話不要說，我肯定就讓她排了」、「敬老尊賢！只有老沒有賢，我可是不尊敬的喔」、「老人都以為我們會臉皮薄不敢說話，不知道現在的年輕人嘴巴裝炸彈才不管你丟不丟臉，你都不怕了我還怕你？」

由 @haohao0313 發佈
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