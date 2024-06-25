周玉蔻又被起訴　黃國昌酸「還沒賠30萬」：我有空就去申請強制執行

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻2023年點名民眾黨立委黃國昌「當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生」等言論，使黃提出民、刑事告訴，台北地院判周玉蔻需賠償30萬元，但周堅持先前報導稱黃有過師生戀，台北地檢署25日依加重誹謗起訴周玉蔻。對此，黃國昌表示，周玉蔻30萬還沒有還，等有空的時候，將去申請強制執行。

民眾黨立委黃國昌、陳昭姿25日下午召開記者會，回應監察院對國會改革提釋憲及暫時處分。被問到周玉蔻遭台北地檢署依加重誹謗起訴，黃國昌回應，周玉蔻不只是抹黑，依照現行《刑法》規定，被檢察官提起公訴，這本來就是會發生的事情。

黃國昌指出，之前周玉蔻被判民事賠償30萬元，據了解也沒提上訴，「不過到目前為止，她30萬元還是沒有還，我最近太忙了啦！等我有空的時候再去申請強制執行。」

周玉蔻2023年6月13日早上7時30分左右發表「對了，黃國昌若是做了『柯總統』法務部長，當年在教室（據說如此）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長？（嚇死人）」。

黃國昌分別提出民、刑事告訴後，周玉蔻認為，自己是在檢視可能的法務部長人格與操守，但台北地院4月間一審民事判決指出，周玉蔻的這篇臉書文章，並非單純的意見表達，而是可以驗證真偽的「事實陳述」，但周玉蔻所引用的過去媒體報導內容，不但是匿名爆料，而且爆料內容只是「師生戀」，跟「硬上」女學生是不同的事情。

周玉蔻因沒有進行嚴謹查證，被法院判決要賠償黃國昌精神撫慰金30萬元，民事一審判決還可上訴；檢察官就在6月間，再以不實貼文已貶損黃國昌名譽及社會評價等理由，依《刑法》加重誹謗罪嫌將周玉蔻提起公訴。