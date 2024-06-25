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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

表態「不主張調高罷免門檻」　柯文哲：盼連署要很嚴謹

▲▼柯文哲 民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委許宇甄提案修《公職人員選舉罷免法》，主張提高罷免門檻，同意票數要大於當選票數。民眾黨主席柯文哲25日表示，民眾黨不主張調整罷免門檻，但希望罷免可以嚴謹，選舉、罷免、創制、複決是人民政治權利，但不應當是政客耍弄的工具。

柯文哲25日於立院黨團會議結束後受訪，被問到國民黨想修《選罷法》，黨中央與黨團是否會合作支持？柯文哲喊話一旁的民眾黨立委麥玉珍，提及麥待在內政委員會，要對方說明。而麥玉珍表示，民眾黨反對，罷免門檻不宜提高，這會讓人難以行使公民權利，但現在罷免連署不嚴謹或有特定團體操作，會淪為政治動員，造成動盪對立，民眾黨也很憂心。

媒體追問，由於民眾黨8席立委都是不分區無法罷免，外界開始點名罷免市議員？柯文哲說，這半年來讓人最難過的，就是台灣面對很多問題，認真工作都來不及，結果現在看到每天製造仇恨、沒事找事做，「選舉、罷免、創制、複決，這是人民政治權利，這些我都了解，但不應當是政客耍弄的工具。」

柯文哲提及，對於《選罷法》態度，不需要特別去提高罷免門檻，否則變來變去很奇怪，就像公投門檻變來變去，多丟臉的事情，但還是希望罷免要嚴謹，「我對於目前罷免連署有意見，奇怪，要選總統的連署，怎麼跟罷免連署標準不一樣，不是很奇怪嗎？」民眾黨不主張去動罷免門檻，但希望整個過程乾乾淨淨、嚴謹合法。

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民眾黨柯文哲公職人員選舉罷免法選罷法

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