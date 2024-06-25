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新青安貸買房後出租、又申請租金補貼　劉世芳：勾稽後剔出

記者陳家祥／台北報導

新青安貸款近來引發不少爭議，遭質疑是助長房價的推手之一。民眾黨立委黃珊珊25日質詢時指出，很有可能有「同時享有新青安貸款優惠又申請租金補貼」的樣態，追問目前51萬戶申請租金補貼者，是否有跟新青安貸款勾稽？對此，內政部長劉世芳說，在檢討機制之前確實發現這個缺點，未來勾稽出來的話，會把他踢出新青安貸款。

▲▼立委黃珊珊 質詢 行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊說，新青安貸款「人頭戶、轉租戶」亂象頻傳，但是公股行庫貸款管理沒有效率，有助長房價高漲之虞；黃直言，新青安貸款雖然佔比不高，但在噱頭刺激下，星星之火已然燎原。

黃珊珊表示，她今年很早就提醒過這件事，新青安貸款雖然不是主因，但新青安貸款造成的預期心理非常嚴重，而且各部會間的分工沒有互相稽查機制，形成惡性循環。遲至昨日，行政院才召開會議討論，但卻還沒有稽核結論出爐，一拖再拖。

行政院長卓榮泰說，新青安貸款原意非常好、幫助年輕人、需要房屋者；卓說，房價高漲絕非單一因素，但如果能夠排除一些心理作用，或許可以使市場較為理性。

黃珊珊說，很讚賞卓院長一上任就發現這問題，但今年5月的交易戶數超過2.6萬，是10年來新高，「跟我說青安貸款沒有吹漲房市，是不可能的」；之前財政部說佔比少，但實際上星星之火已經燎原，就有媒體質疑政府打房打不動就加入，買得起房成了拉攏年輕選票的手段。

黃珊珊說，內政部給錢、財政部訂辦法交給公股銀行去租，但是過程沒有互相監控或是了解分工。現在問題是，貸給新青安年輕人的銀行有非常多的話術，告訴他們不用把租金交給房東，應該拿來買房，因為5年寬限期不需要繳本金，租金剛好付利息，5年後要開始繳本金就開始賣房，是一宗穩賺不賠的生意。

黃珊珊說，貸款前要求要自住，有些銀行早就寫了切結書，但沒有人力物力稽核，有些房東搞不好還把房子租出去、拿租金補貼，日前詢問財政部也認為確實有可能，因為沒有勾稽。51萬戶的租金補貼戶，有沒有跟新青安貸款做勾稽？拿著租金補貼又拿新青安貸款？

卓榮泰表示，部分不動產專家也看到諸如此類的問題，會請各部會提出精進作為。內政部長劉世芳則表示，在進行檢討機制前，確實發現這個缺點，會針對同時申請租金補貼，有申請新青安貸款的貸款戶做交叉勾稽，並踢出新青安貸款。

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