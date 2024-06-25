藍白放話釋憲空窗期查超思　監院曝早就在查：誰是對的如何界定？

▲監察院聲請釋憲及暫時處分，秘書長李俊俋召開記者會說明。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國會改革法案通過過，行政院提出覆議案失敗，賴清德總統已表明聲請釋憲並提暫時處分，而在野黨立委放話將在釋憲空窗期查超思進口蛋爭議，對此，監察院秘書長李俊俋今（25日）表示，監察院去年十月就已經在查，調查權界線畫分在哪裡？哪一條文有說明？到底哪個院查的是對的？要如何界定？相關修法會破壞權力分立原則，最終導致權力都集中在同一個機關，變成憲政大怪獸。

對於藍白版本國會改革相關條文，監察院今召開記者會表示，會提出釋憲及暫時處分。會後，秘書長李俊俋也接受媒體聯訪，對於過去也曾連署調查權修法，李俊俋說明，2015年立法院當時院長王金平有成立修憲委員會，針對修憲議題討論，自己是憲改小組召集人，當時所提的修憲案就是廢除考監，若廢除考監就必須討論原本負責的憲法職權要往哪裡放，也就有後續國會改革討論。

李俊俋補充，他當時也是國會改革小組召集人，很多版本都是自己寫的，但經過公聽會、黨團充分討論後，若國會有調查權，會跟監察院權力劃分不清，當時就把這部分喊停，推動其他十七項。

李俊俋強調，且釋字585已經說明得很清楚，這是立法院輔助性權力、一定要有限制，這次修法完全沒有顧慮這個問題，嚴重破壞權力分立原則。

對於權力份際混亂問題，李俊俋質疑，到底哪個院查的是對的？要如何界定？他們說要利用釋憲空窗期查超思案，但監察院去年十月就已經在查，調查權界線畫分在哪裡？哪一條文有說明？會不會造成行政機關困擾？相關修法會破壞權力分立原則，最終導致權力都集中在同一個機關，變成憲政大怪獸。