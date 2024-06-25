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涵碧樓推夏季養生之旅　芳療+主廚名菜+星空BBQ

▲涵碧樓推夏季養生之旅專案，可享受仲夏夜浪漫星空BBQ、暢飲清涼啤酒和美味燒烤宴。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

▲涵碧樓推夏季養生之旅專案，可享受仲夏夜浪漫星空BBQ、暢飲清涼啤酒和美味燒烤宴。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

炎炎夏日，日月潭涵碧樓推出「夏季養生之旅」度假行程，邀請遊客擺脫炎夏與城市喧囂，在蟬鳴鳥叫聲中與自然連結、療癒身心，在長達60公尺的泳池中暢泳戲水、感受清涼，夜晚在滿天星空與微風輕拂下享受浪漫BBQ、品飲華麗星空調飲，度過一個難忘的涼爽夏日之旅。

涵碧樓表示，館內由專屬養生管家提供服務，讓住客在美麗的自然環境中享受養生限定芳療、頌缽靜心冥想與正念茶禪，舒緩壓力、放鬆身心，品味每一口茶的芳香，也在此感受心靈的平靜；而夏天來涵碧樓最不能錯過的就是長達60米的無邊際泳池，利用水的表面張力設計，創造池面平靜無波、宛如明鏡般的視覺效果，躺在池邊也看不到盡頭，享有宛如在日月潭中游泳般的感覺，最能讓家長與小朋友共度親子時光。

▲涵碧樓推夏季養生之旅專案，可享受仲夏夜浪漫星空BBQ、暢飲清涼啤酒和美味燒烤宴。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲涵碧樓推夏季養生之旅專案，可享受仲夏夜浪漫星空BBQ、暢飲清涼啤酒和美味燒烤宴。（圖／日月潭涵碧樓提供）

涵碧樓館內東方餐廳與湖光軒中餐廳兩大餐廳，也結合南投在地時令蔬果與特色食材，推出田園舒活料理與漢方養生料理的夏季養生套餐，配合賓客痰濕、燥熱與體寒等體質，端出清爽不膩、開胃健脾料理：東方餐廳主廚將羊肉與日月潭的「白鹿傳奇」故事入菜，以印度白咖哩做成的法式燉羊肩，除具溫補效果、除去體內溼氣，用餐時還能理解在地故事、饒富趣味；湖光軒中餐廳端出廣東經典特色菜粵式柱侯嫩牛煲，嚴選優質牛腩，性溫甘且可補充鐵質，再搭配招牌苦茶油炒飯，滋味清爽不膩，很適合夏天食用。

▲涵碧樓推夏季養生之旅專案，可享受仲夏夜浪漫星空BBQ、暢飲清涼啤酒和美味燒烤宴。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲涵碧樓推夏季養生之旅專案，可享受仲夏夜浪漫星空BBQ、暢飲清涼啤酒和美味燒烤宴。（圖／日月潭涵碧樓提供）

此外，東方餐廳在7、8月份每周五、六推出「夏日星光BBQ」，選用台灣在地食材：如埔里茭白筍、頭社絲瓜、埔里香菇與珍珠玉米、竹山玉米筍進行炙烤，搭配現烤屏東白燒鰻魚、馬祖生蠔、東北角鮑魚、澎湖小卷、雲林午仔魚等，以及沙茶香烤桂丁雞松板、嫩烤七日熟成櫻桃鴨胸、烤羊肩佐印度白咖哩、炙烤紅酒燉牛舌，再佐以泰式海鮮醬、檸檬角、印度香料優格醬，更將龍蝦經過多重工序精心熬製而成龍蝦湯；讓遊客可在日月潭的夏夜晚風中暢飲啤酒、享用沙拉吧、炙烤蔬菜與海鮮，品嚐龍蝦湯，餐價2000元+10%/位、小孩4至12 歲1000元+10%/位。

涵碧樓指出，夏季養生之旅2天1夜，平日湖景套房2萬9950+10%元起，假日3萬2550+10%元起，3天2夜湖景套房平日6萬3550+10%元起、假日6萬6150+10%元起，住宿日若為7、8月平日須另加價；專案期間自6月1日至8月31日，預訂專線：049-285-6888。

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