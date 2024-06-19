一晚3萬比涵碧樓還高！漢來飯店插旗日月潭　3福利廣徵人才

▲漢來飯店事業群旗下首間度假飯店「漢來日月行館」即將於今年第3季開幕，25日將舉辦第二波徵才活動。（圖／漢來日月行館提供）



記者游瓊華／台中報導

漢來飯店事業群旗下首間度假飯店「漢來日月行館」即將於今年第3季開幕，也是繼台北漢來大飯店自去年進駐南港後，再次跨足日月潭的全新飯店品牌。據悉，房價介於2萬5000元到3萬元之間，將比日月潭指標飯店涵碧樓還高；6月25日將舉辦人才招募活動，其中房務員月薪4萬元起跳，飯店還祭出專屬員工宿舍、語言及生活津貼三大薪資福利計畫吸引民眾加入團隊。

漢來日月行館今天首度曝光空間模擬圖，飯店坐落於涵碧半島制高點隱密湖畔，可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀。館方表示，漢來日月行館改裝斥資逾11億元，由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀設計，全面改造地上12層、地下3層的飯店動線與空間設計，不僅大幅翻轉飯店大門，重新打造幽靜優雅的飯店入口動線，讓房客如同置身日月山水間。

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▲漢來日月行館房價暫定一晚2萬5000元到3萬元之間。（圖／漢來日月行館提供）



全館共92間客房與套房，房型自15坪至108坪、全數採用頂級客房設備，每間客房更全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門就能獨享環繞日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉，不過價格不斐，據悉，一晚價格介於2萬5000元到3萬元之間，將比日月潭指標飯店涵碧樓還高。

▲漢來日月行館號稱可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀。（圖／漢來日月行館提供）

飯店表示，繼5月底舉辦首場實體招募活動，推出飯店專屬員工宿舍、語言及生活津貼三大薪資福利計畫，快速帶動漢來日月行館營運人力已達目標7成，館方將於6月25日上午11點至下午4點半，南投承萬尊爵渡假酒店舉辦第二場招募活動，期待優秀人才踴躍參與。