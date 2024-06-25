「水里X車埕走讀小旅行」暑假每週開團　6／28開放網路報名

▲日管處推出「水里X車埕走讀小旅行」活動，可暢遊台灣好行車埕線，參加還送限量好禮。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假即將來臨，為推廣台灣好行車埕線及沿線景點，日月潭國家風景區管理處將自7月26日至8月19日推出「水里X車埕走讀小旅行」活動，由在地專業導覽老師帶領，深入走讀蛇窯、水里車站、車埕遊憩區等周邊景點，並可動手製作專屬紀念品，6月28日中午12時起開放網路報名。

日管處指出，今年走讀小旅行活動舉辦期間將每週開團，不分平、假日，有「水里車埕木藝遊」、「湖光水色蛇窯行」2種行程可選擇；依所選擇行程內容，可探訪車埕鐵道文化、水里昔日木業及現代轉型結合觀光發展，如水里火車站、車埕火車站、鐵道觀光小學堂、林班道體驗工廠，或前往水里蛇窯認識在地陶藝文化，享用獨特的「伐木工人餐盒」，主辦單位還特別安排趣味的木作或手拉坏DIY活動。

日管處表示，報名參加走讀小旅行還贈送限定好禮，如日月潭特色毛毯（7月份梯次）、「喔熊組長」側背小包與日月潭特色拼圖（8月份梯次）等，每人收費350元，110公分以下或6歲以下孩童每人收費200元，歡迎全家老少攜手報名參與。

日管處長柯建興表示，台灣好行車埕線串連日月潭水社綜合商場至車埕鐵道觀光小學堂，提供民眾安全、便利、又經濟實惠的接駁服務，特別適合親子族群與橘世代搭乘，輕鬆遊玩向山遊客中心、月牙灣、頭社水庫、水里蛇窯、車埕聚落，目前持電子票證搭乘台灣好行車埕線，享票價半價優惠（至114年8月31日止），也歡迎民眾自行規劃遊程，以最優惠的價格搭乘大眾運輸出遊。

更多相關資訊請見下列網址：

「水里X車埕走讀小旅行」報名網頁：https://www.accupass.com/event/2406030434571378655849

「日月潭好行主題網」:https://www.sunmoonlaketrip.net/news.aspx

「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/sunmoonlaketw