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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對釋憲結果不樂觀　陳玉珍酸大法官：球員可能違背球隊老闆嗎

▲▼陳玉珍質詢 立法院 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對國會職權修法覆議案，總統賴清德昨日在敞廳發表談話，說明聲請釋憲，並呼籲在野黨「釋憲結果前不宜貿然行動。」國民黨立委陳玉珍今（25日）受訪時諷刺，球員可能違背球隊老闆嗎？連球隊老闆都出來講話了，自己真的對司法院憲法法庭釋憲結果不樂觀，「真正擴權的是賴清德成立的委員會，沒有依法成立，明明就有總統府資政等可諮詢的單位，捨此而肆意擴權的總統府。」

藍委羅智強也質疑，賴清德以總統憲政高度聲請釋憲，大法官要怎麼釋憲？ 賴清德聲請大法官暫時處分，凍結立院通過法律，大法官這樣做還是不做？做了不就坐實大法官是民進黨提名，傾向民進黨？不做就是公然打臉總統，實際上是讓大法官陷入兩難，民生百廢待舉，頼清德卻全力跟國會對抗，這樣的總統適任嗎？

藍委賴士葆批，現在戰場回到大法官身上，這是民進黨最有把握的戰場，因為當年立院在野人數少以致監督力道薄弱，無法制衡蔡英文未遵守憲法規定提名大法官的人選必須超越黨派，以至於大法官幾乎都是綠友友。對於於藍白在野黨而言，球回到大法官手上，根本請鬼拿藥單，最後結果就可能是照著民進黨的意旨釋憲。

賴士葆續指，所以在野黨打算利用釋憲之前的空窗期開始行使調查權和聽證權，對此賴清德還呼籲在野黨要尊重憲法的嚴肅性，在大法官還沒有釋憲之前不宜貿然採取行動，但賴清德自己何曾尊重憲法的嚴肅性？

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