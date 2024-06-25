駐美代表俞大㵢爆濫花公帑　藍委轟官癮十足、憂又成外交部機密

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

現任駐美代表俞大㵢去年才剛接任，如今卻遭爆上任後狂花800萬元購置手工沙發、高級床墊等家具，更要花400萬元換掉才購入約2年的公務車，俞大㵢的太太更被爆料對外交官頤指氣使。國民黨立委對此大表不滿，賴士葆直言，民進黨的大官不少人都官癮十足，更注重各種場合的排場，亂發公帑也放任太太干政，羅智強說，此事關係到蕭美琴，不要等閒視之。

據週刊報導，俞大㵢上任後陸續花了96萬元購買法國rochebobois高檔手工沙發；以50萬元購入2張高級床墊；連藍芽喇叭都要花費50萬元購買法國高檔品牌Devialet；家中的2台咖啡機也選用JURA Z10，加起來共22萬元；還有一張要價21萬元的地毯，所有家具都用公帑購買，花納稅人的錢不手軟。

賴士葆對此狠批，民進黨的大官不少人都官癮十足，更注重各種場合的排場，亂發公帑也放任太太干政，又以蕭美琴的名義大肆採購法國進口的高級物品，這種行為為人所厭惡，外交部應該立即調查此一事件的真實情況，並且向全民公布，以正官箴，懲處相關人員。

羅智強也說，外交工作非常重要，駐美代表是重中之重，傳出這些可能的弊端，希望民進黨政府釐清、查明，關係到蕭美琴，不要等閒視之，他強調，駐美代表一定要公開說明，外交預算規模龐大，是為因應國際處境困難，希望拓展外交空間，給充足資源，不希望產生弊端，或做為私人應用。

國民黨立委陳玉珍感嘆，自己擔心最後又變成機密，如此更證明國會改革必要，若有這樣的情事就依法追訴，沒有就還駐美代表處一個清白。