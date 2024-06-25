　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／陳玉珍踢館綠黨團記者會要吳思瑤道歉　藍黨團趕來勸架拉不回

▲▼陳玉珍與民進黨團衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍與民進黨團衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立院黨團今（25日）召開「中國黑手介入台灣媒體 藍白立法架空NCC」記者會，藍委陳玉珍在門口聆聽，綠委吳思瑤則要求陳不要在那邊盯梢，陳玉珍激動反擊，陳一下說自己路過、一下說不是，她表示，想聽沈伯洋、莊瑞雄講話，並要求吳思瑤道歉，之後國民黨立委洪孟楷、李彥秀也連忙從一旁的國民黨團辦公室趕來勸架，但仍拉不住激動的陳玉珍，現場吵了20多分鐘才結束。

吳思瑤開記者會到一半時，發現站在門口的陳玉珍，她表示，陳在一旁盯梢，請不要亂入民進黨團的記者會，站在那裏盯那麼久，我們從來不會在國民黨團開記者會時站在那裏。

陳玉珍則激動反應，自己剛好走路經過，請不要點名，「我只是路過，什麼叫盯梢？你們公開的我不能盯嗎？你跟我道歉！怎麼可以說我盯梢，我在手機上也看得到，吳思瑤公開污辱我，說我盯梢，什麼見不得人的不能讓人看嗎？」

陳強調，只是聽聽沈伯洋在講什麼，「你在污辱我！你不要點名我！給我道歉，經過都不行嗎？我站在這裡好好的，可以這樣污辱我嗎？你要跟我道歉，敢做不敢當。吳思瑤愛造謠，太可惡了。公開記者會怕人家聽。我想聽莊瑞雄、沈伯洋兩個大律師講什麼，不可以嗎？」

吳思瑤表示，「你現在侵門踏戶，你覺得被污辱可以提告。你已經講20分鐘了。」莊瑞雄說，「好了啦！你已經幫我們開十分鐘的記者會。」

林楚茵也酸，政論節目後面站著一個人，這個畫面有沒有很像？大家都會開記者會，今天起亂了這個套，明天起大家都可以到別人的記者會亂，「你今天來亂這個場是要秀給誰看？」

而一旁的沈伯洋只是一直按尖叫雞，不滿地說「國民黨記者會點名我多少次，我有站在黨團門口干擾過嗎？」

最後，李彥秀、洪孟楷來勸架，頻頻勸陳玉珍不要這樣，兩人也不斷說謝謝，希望拉開陳，但陳玉珍越講越激動，完全拉不動，陳玉珍激動表示，自己不是單純路過！「我很尊重沈伯洋、莊瑞雄，想要跟他們對話，聽他們講話叫做盯梢？」

ET快訊
快訊／瓊斯盃名單出爐！　陳盈駿、劉錚聯手賀家兄弟
證實擋下370萬凱迪拉克申請！　外交部：公務車就是「公務使用
25歲桐島愛遭男友虐殺！　生前超愛他「貼臉合照曝」
3台人柬埔寨被抓！姓名、長相被公布　恐終身監禁
快訊／32歲台女　在柬埔寨墜12樓身亡
闖紅燈攔腰撞車！　台中女慘死
快訊／爆衝突！　陳玉珍舌戰4綠委：跟我道歉
停車場恐怖意外！　桃園男慘被夾死
韓大火22死！1秒10次爆炸巨聲　恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

旁聽竟被吳思瑤嗆「盯哨」　陳玉珍爆氣：台灣正在文化大革命嗎

證實擋下370萬凱迪拉克申請　外交部：公務車就是「公務使用」

駐美代表俞大㵢爆濫花公帑　藍委轟官癮十足、憂又成外交部機密

花108億調取網路流量紀錄　羅智強批綠營侵權：吃定沒有聽證調查權

駐美大使俞大㵢遭爆濫花公帑　外交部：依規辦理虛心接受意見

駐美代表俞大㵢被爆花公帑買奢侈品　賴清德要求了解實情

蔣萬安曬自製「個人專屬悠遊卡」體驗片！　二寶可愛現身

直擊／陳玉珍踢館綠黨團記者會要吳思瑤道歉　藍黨團趕來勸架拉不回

對釋憲結果不樂觀　陳玉珍酸大法官：球員可能違背球隊老闆嗎

快訊／看記者會爆衝突！　陳玉珍踏進民進黨團舌戰4立委：跟我道歉

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

旁聽竟被吳思瑤嗆「盯哨」　陳玉珍爆氣：台灣正在文化大革命嗎

證實擋下370萬凱迪拉克申請　外交部：公務車就是「公務使用」

駐美代表俞大㵢爆濫花公帑　藍委轟官癮十足、憂又成外交部機密

花108億調取網路流量紀錄　羅智強批綠營侵權：吃定沒有聽證調查權

駐美大使俞大㵢遭爆濫花公帑　外交部：依規辦理虛心接受意見

駐美代表俞大㵢被爆花公帑買奢侈品　賴清德要求了解實情

蔣萬安曬自製「個人專屬悠遊卡」體驗片！　二寶可愛現身

直擊／陳玉珍踢館綠黨團記者會要吳思瑤道歉　藍黨團趕來勸架拉不回

對釋憲結果不樂觀　陳玉珍酸大法官：球員可能違背球隊老闆嗎

快訊／看記者會爆衝突！　陳玉珍踏進民進黨團舌戰4立委：跟我道歉

妹子睡醒帳戶少4千！一看信箱「感謝惠顧」超心疼：完全忘了

暑假國道多1.2倍車流「易塞路段」曝　高公局祭5大疏運措施

俄辦公大樓大火奪8命！疑與國防工業有關　2男「跳樓逃生」摔死

路邊發現小狗「頭破見血」　耳朵打編號+抽血沒反應…一查實驗犬

黑海最大規模「海風軍演」　烏克蘭聯合掃雷

辣椒粉再出包！3款自韓國進口農藥殘留超標　DAISO筷子也違規

花蓮越南包機直航再一波！首推三城市觀光　5天4夜往返410遊客

不是比特犬！大型寵物犬突然攻擊7個月女嬰　「頭部重傷」身亡

旁聽竟被吳思瑤嗆「盯哨」　陳玉珍爆氣：台灣正在文化大革命嗎

獨／直播主之亂2.0！高雄香水實體店遭襲　慘被倒車衝撞毀鐵門

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

政治熱門新聞

快訊／看記者會爆衝突！　陳玉珍踏進民進黨團舌戰4立委：跟我道歉

駐美代表爆「爽花公費」自肥！　挖洞給蕭美琴跳

黃國昌再批農業部模糊焦點

赴美車禍重傷　美官校「清寒台籍生」媽媽返台治療

擋下370萬凱迪拉克申請　外交部強調公務使用

半年來5次…大巨蛋又漏水遠雄曝原因

沈富雄改捧韓國瑜！蔡正元：老沈捧誰誰必死

幕後／核電延役草案起死回生　朱立倫令柯志恩排案審查

講三次「洪孟楷索取台積電內部資料」！　吳沛憶無懼挨告曝證據

總統府今公布3法律　國會改革、禁伐補償入列

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

柯文哲批賴清德「恐嚇在野黨」

吹哨者爆某政論節目受中媒指揮製播、現場盯梢　綠委：應徹查

直擊／陳玉珍踢館綠黨團記者會要吳思瑤道歉　藍黨團趕來勸架拉不回

更多熱門

相關新聞

旁聽竟被吳思瑤嗆「盯哨」　陳玉珍爆氣：台灣正在文革嗎

旁聽竟被吳思瑤嗆「盯哨」　陳玉珍爆氣：台灣正在文革嗎

民進黨團今（25日）召開「中國黑手介入台灣媒體 藍白立法架空NCC」記者會，國民黨立委陳玉珍站在民進黨團外聽，但卻被主持記者會的立委吳思瑤酸是「盯梢」，引爆雙方舌戰20幾分鐘，最終國民黨立委洪孟楷將陳玉珍帶出。陳玉珍隨後開記者會批評，「何時我們的國家變成這樣？難道國家回到我小時候防範匪諜的日子嗎？台灣是文化大革命嗎？」不滿旁聽竟被說成盯哨，要求吳思瑤一定要道歉。

駐美代表俞大㵢爆濫花公帑　藍委轟官癮十足、憂又成外交部機密

駐美代表俞大㵢爆濫花公帑　藍委轟官癮十足、憂又成外交部機密

對釋憲結果不樂觀　陳玉珍酸大法官：球員可能違背球隊老闆嗎

對釋憲結果不樂觀　陳玉珍酸大法官：球員可能違背球隊老闆嗎

吹哨者爆某政論節目受中媒指揮製播、現場盯梢　綠委：應徹查

吹哨者爆某政論節目受中媒指揮製播、現場盯梢　綠委：應徹查

賴咨文加註意見　柯嗆：有意義？

賴咨文加註意見　柯嗆：有意義？

關鍵字：

國民黨民進黨陳玉珍吳思瑤莊瑞雄

讀者迴響

熱門新聞

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

高價股慘跌　信驊持有一張就賠22.5萬元

印度裔AI學霸墾丁溺斃　暑假首日出遊遇劫

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面