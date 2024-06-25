直擊／陳玉珍踢館綠黨團記者會要吳思瑤道歉　藍黨團趕來勸架拉不回

▲陳玉珍與民進黨團衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立院黨團今（25日）召開「中國黑手介入台灣媒體 藍白立法架空NCC」記者會，藍委陳玉珍在門口聆聽，綠委吳思瑤則要求陳不要在那邊盯梢，陳玉珍激動反擊，陳一下說自己路過、一下說不是，她表示，想聽沈伯洋、莊瑞雄講話，並要求吳思瑤道歉，之後國民黨立委洪孟楷、李彥秀也連忙從一旁的國民黨團辦公室趕來勸架，但仍拉不住激動的陳玉珍，現場吵了20多分鐘才結束。

吳思瑤開記者會到一半時，發現站在門口的陳玉珍，她表示，陳在一旁盯梢，請不要亂入民進黨團的記者會，站在那裏盯那麼久，我們從來不會在國民黨團開記者會時站在那裏。

陳玉珍則激動反應，自己剛好走路經過，請不要點名，「我只是路過，什麼叫盯梢？你們公開的我不能盯嗎？你跟我道歉！怎麼可以說我盯梢，我在手機上也看得到，吳思瑤公開污辱我，說我盯梢，什麼見不得人的不能讓人看嗎？」

陳強調，只是聽聽沈伯洋在講什麼，「你在污辱我！你不要點名我！給我道歉，經過都不行嗎？我站在這裡好好的，可以這樣污辱我嗎？你要跟我道歉，敢做不敢當。吳思瑤愛造謠，太可惡了。公開記者會怕人家聽。我想聽莊瑞雄、沈伯洋兩個大律師講什麼，不可以嗎？」

吳思瑤表示，「你現在侵門踏戶，你覺得被污辱可以提告。你已經講20分鐘了。」莊瑞雄說，「好了啦！你已經幫我們開十分鐘的記者會。」

林楚茵也酸，政論節目後面站著一個人，這個畫面有沒有很像？大家都會開記者會，今天起亂了這個套，明天起大家都可以到別人的記者會亂，「你今天來亂這個場是要秀給誰看？」

而一旁的沈伯洋只是一直按尖叫雞，不滿地說「國民黨記者會點名我多少次，我有站在黨團門口干擾過嗎？」

最後，李彥秀、洪孟楷來勸架，頻頻勸陳玉珍不要這樣，兩人也不斷說謝謝，希望拉開陳，但陳玉珍越講越激動，完全拉不動，陳玉珍激動表示，自己不是單純路過！「我很尊重沈伯洋、莊瑞雄，想要跟他們對話，聽他們講話叫做盯梢？」