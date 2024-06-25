「拆樑」後罷免區域立委　藍曝賴清德盤算：讓民進黨成國會多數

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

除了民間團體發起罷免基隆市長謝國樑，民進黨在地議員也將服務處提供出來做連署服務。國民黨今（25日）召開「大日敗訴！罷免成為林右昌市政缺失遮羞布？」記者會，文傳會主委李彥秀表示，謝國樑是幫市民守住市產的人，呼籲林右昌別借罷謝行動賺政治利益，並批總統賴清德是輸不起的政治賭徒，拿基隆市民的利益當成自己的政治籌碼，用莫名的理由罷免謝國樑，接下來就會是一個個國民黨區域立委的罷免案，想讓民進黨變國會多數。

李彥秀表示，林右昌日前帶隊到基隆市宣傳反國會改革，當晚林右昌的子弟兵宣布開始推動連署罷免謝國樑，凸顯罷謝案的背後就是民進黨在操作、添柴火，發起罷免的基隆市公民團體，背後都有民進黨在操作。

李彥秀強調，對比過去前總統陳水扁、蔡英文分別邀請唐飛、林全擔任行政院長，想當全民總統，賴清德卻是到處放火，讓現在的行政院變成「放火內閣」，民進黨從中央到地方已經啟動放火模式。

律師葉慶元指出，過去取得基隆東岸停車場經營權的大日公司在未經基隆市政府同意下，私相授受，把經營權轉租給NET公司，明顯違反促參法規定，雖然林右昌任內有允許大日公司增建2至4樓，但合約到期時，大日公司及其協力廠商NET本應把財產交還給基隆市政府，NET應該遷出，謝國樑維護基隆市產，要求NET公司清出，但NET卻繼續佔用市有財產營業，並拒繳租金給基隆市政府，還要求罷免謝國樑。

葉慶元續指，部分人士昨天炒作基隆地檢署已把謝國樑涉案改列為偵字案，但事實上任何案件在結案前，都會被改列偵字案，他強調，謝國樑是被民進黨與奸商提告，並不是被檢方控訴，有人拿這件事情來做文章，根本就是欺騙不懂法律的人。

國民黨基隆市議員宋瑋莉則要求林右昌，應針對為何過去沒有將東岸停車場增建部分改登記為市產的原因，向基隆市民說明清楚。

