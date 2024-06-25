賴清德提釋憲宣戰在野黨　賴士葆嗆下會期審預算：就來試試看

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨日宣布，將針對《立法院職權行使法》及《刑法》有關國會職權相關修法聲請釋憲及暫時處分，並籲在野黨在大法官還沒有釋憲之前不宜貿然採取行動。國民黨立委賴士葆今（25日）表示，賴清德號召向在野黨宣戰，要把自己打造成皇帝，大法官解釋若不符民意，反彈將很大，強調國會可用工具很多；他並警告賴清德，「下會期為預算會期，大家可以來試試看！」

賴清德宣布聲請釋憲，對於釋憲結果是否樂觀？賴士葆坦言，現任大法官通通是前總統蔡英文指派的，已經沒什麼好期待的，且昨天賴清德的記者會等於是起聲炮，準備跟在野黨對幹，號召行政院、監察院、民進黨團向在野黨宣戰。賴清德只當自己是民進黨主席而非全民的總統，要量身打造自己成皇帝。

賴士葆警告偏向民進黨的大法官，違背人民意旨會在歷史上留名，完全配合民進黨會自食惡果，人民也會反彈，大法官除解釋國會改革法案外，7月廢死相關釋憲結果也要出爐，如果都不符合民意，反彈會有多大？

賴士葆也說，大法官若很快做出暫時處分，國會改革法案暫時凍結；若不做暫時處分，國會開始調查，預期行政院會仿照319槍擊案偵調會那時的情形，行使抵抗權，聲稱因釋憲結果未出爐，故不可調查。

最後，賴士葆向行政部門表示，千萬別小看國會力量，民進黨是國會少數，國會可用的工具很多，大家試一試，「下個會期是預算會期，可以來試試看。」

