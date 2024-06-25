旁聽竟被吳思瑤嗆「盯梢」　陳玉珍爆氣：台灣正在文化大革命嗎

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團今（25日）召開「中國黑手介入台灣媒體 藍白立法架空NCC」記者會，國民黨立委陳玉珍站在民進黨團辦公室外聽，卻被主持記者會的立委吳思瑤酸是「盯梢」，引爆雙方舌戰20幾分鐘，最終國民黨立委洪孟楷將陳玉珍帶出。陳玉珍隨後開記者會批評，「何時我們的國家變成這樣？難道國家回到我小時候防範匪諜的日子嗎？台灣是文化大革命嗎？」不滿旁聽竟被說成盯梢，要求吳思瑤一定要道歉。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

「誰是惹事的人？」吳思瑤先是要求陳玉珍不要亂入記者會，陳則回嗆，「你們記者會不是公開的嗎？不要點名我」。吳思瑤高喊，為什麼開記者會要站在門口盯著我們？我們要繼續記者會。此話一出，陳玉珍立即火大表示，「吳思瑤點名我說是盯梢，要求道歉！」雙方持續爭執不休，吳思瑤再說，陳玉珍現在侵門踏戶，你的黨團在隔壁，我們還要繼續記者會。民進黨團書記長莊瑞雄也緩頰，你已經幫我們開了10分鐘的記者會，可以了啦！陳玉珍持續批吳思瑤「你不要點名我，跟我道歉！」最終洪孟楷將陳玉珍帶出。

陳玉珍隨後召開記者會質疑，什麼時候開始民進黨的記者會，只能從直播上看？不能旁聽？她早上經過民進黨團記者會，想說可以聽一下沈伯洋在講什麼，又看到莊瑞雄，他們都是法律專業，當然可以聽一下，聽說哪個媒體有中共介入，「我還一邊搜尋新聞內容，一邊聽民進黨記者會，沒想到中間吳思瑤突然侵犯我肖像權，很突然對我拍照！還說我在盯梢」。

陳玉珍認為，吳思瑤這個舉動極盡汙辱性，因為民進黨記者會是公開的，國民黨要開記者會都歡迎民進黨來旁聽，如果說別人是盯梢，那就說是開機密記者會啊！「我甚至一開始還只是站在走廊，你幹嘛我站在門外就開始汙辱我啊？我有什麼必要盯梢，都是公開直播的欸！」

陳玉珍感嘆，何時國家變成這樣？難道國家回到小時候防範匪諜的日子嗎？台灣是文化大革命嗎？小朋友都不能相信老師不能相信爸媽，都要把意見不同的人鞭屍，國家好不容易走到民主社會，但只要跟民進黨吳思瑤意見不同就要被亂扣帽子，「吳思瑤應該跟我道歉，敢隨便污辱我卻不道歉，就是該做不敢當，我講的話都歡迎吳思瑤來聽，立法院的走廊不屬於任何人。」

