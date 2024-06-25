全美首例！　加州出現罕見「真菌引起」性傳染病

▲這種疾病主要影響肛門生殖器或嘴巴周圍區域。（圖／翻攝自California Department of Public Health）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州一名男子被檢測出罹患由罕見真菌引起的性傳染（sexually transmitted）癬病，這種疾病不僅是首次在加州被發現，也是美國第一起病例。

根據NBC報導，被檢測出感染的30多歲男子來自紐約，確診前曾前往英國、希臘和加州，並在旅行期間與多名男性伴侶發生性關係，結果當他返家後，腿上、腹股溝和臀部出現大片紅癢的皮疹。

檢測結果顯示，他感染了一種名為「鬚毛癬菌」（Trichophyton mentagrophytes）的性傳播真菌，這是美國首次出現的病例；法國去年曾出現13起病例，其中12名男性患者曾與其他男性發生性行為。

▲▼美國出現首起由罕見真菌引起的性傳染癬病。（圖／翻攝自California Department of Public Health）



疾病的症狀包括疼痛、持續病變和嚴重發炎，主要影響肛門生殖器或嘴巴周圍區域。目前確診男子已經接受了包括口服特比奈芬（terbinafine）和伊曲康唑（itraconazole）在內的長期抗真菌療程，預計需要4個半月才能完全治癒。

加州公共衛生部（California Department of Public Health）於19日發出健康警示，要求醫療單位注意出現生殖器、臀部或臉部發炎、疼痛或持續性皮膚病變的患者。

紐約大學格羅斯曼醫學院（NYU Grossman School of Medicine）皮膚疾病助理教授卡普蘭（Avrom Caplan）表示，人們對此疾病提高警覺，但不至於需要恐慌，「沒有證據表明這種疾病很普遍，但如果人們在腹股溝等部位出現紅癢且未好轉，那就去看醫生尋求治療，這是能夠治癒的。」