「美國誘騙中國攻台」論述登央視　批美居心不良

文／中央社

「美國誘騙中國攻台」的論述登上中國官媒。央視節目「海峽兩岸」23日以此為題邀來賓批美，但對此說法只稱是英媒金融時報披露，完全不提這是中國國家主席習近平告知歐盟官員的看法。

中國中央電視台中文國際頻道（央視4套）23日播出的新聞政論節目「海峽兩岸」，主持人李紅開場先說：「台灣媒體報導，有爆料稱，美國正在誘騙大陸對台開戰，藉以破壞兩岸和平，遲滯大陸發展」。

節目中她進一步提到，是「英國媒體金融時報對外披露美國正在誘騙中國大陸對台動武的消息」。節目討論「頻繁炒作台海議題，美國有何居心」以及「避免踏入美國布局的陷阱，中國大陸該如何做好準備」。

▲「美國誘騙中國攻台」論述登央視。（圖／翻攝自央視）

該節目畫面的標題為「誘騙大陸攻台 美國設新陷阱」。節目邀請世新大學教授游梓翔、中國社科院台研所研究員張華、上海對外經貿大學副教授胡勇討論相關議題。

胡勇說，美國鼓吹中國軍事威脅論，炮製各種大陸要武力攻擊台灣的時間點，是「為了進一步干涉台灣問題尋找藉口」，並稱如果台海爆發衝突，美國可能會採取其在俄烏戰爭中的行動，提供更多武器給台灣，並聯合盟友制裁中國。

主持人李紅則回應：「看來這樣的消息放出實質上是美國刻意為之。」

部分中國大陸網友則找出5月24日的「海峽兩岸」節目截圖，當時節目標題是「演習史無前例 登島一步之遙」，諷刺官方立場矛盾。就在前一天，中共因不滿總統賴清德在就職典禮上的講話，宣布環台軍事演習。

英國金融時報（Financial Times）日前報導，多名人士描述，習近平去年4月與歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面時對她說，美國試圖誘騙中國入侵台灣，但他不會上當。

消息一出引發各種不同看法。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，「這是假的，完全沒有根據」。中華民國外交部18日強調，國際社會很清楚，過去幾年持續找藉口，試圖想改變現狀的是哪一方。