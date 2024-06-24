48小時找到狗！女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3個人

▲找到Mika。（圖／林小姐提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

1名林小姐飼養的米克斯犬MIKA 21日下午在彰化縣秀水鄉走失，她在臉書上發布尋狗啟事，懸賞30萬元， PO文立刻引發轟動，直到今天（24日）傍晚接到一通關鍵電話，終於在秀水鄉1處農田尋獲，她發文道謝馬鳴派出所，一名帥哥與一對情侶，48小時順利找回愛犬，30萬元感謝金也會如同約定給予3名協助的善良的人們。

林小姐，她今天接受電訪表示，Mika走失的當天是6月21日晚上，疑似是從後門跑出，但因為前2天正好是周末，附近的公司都沒營業，要等到今天才能調閱監視器，這3天也跑遍了附近店家，請大家協助。

所幸經警方協助調閱監視器，還有一名拍到狗狗的帥哥，才能知道狗狗的位置 還借他們摩托車一起外出搜尋，還有最後默默跟著Mika的情侶，通報Mika出現在秀水鄉1處農田，才能順利找回狗狗。

林小姐說，其實Mika 10年前在彰化市八卦山上救回時還是一隻小奶狗，當年家中養了也有養其他隻狗，但獨獨只有牠非常害羞，個性很膽小，總是喜歡依偎在家人的身旁，在其他狗兒相繼過世後，家中僅剩下Mika，陪伴著她一起成長至今。

林小姐感動的說， Mika走失流浪這幾天累壞了，身體也髒了，今天晚上將Mika帶回台中，感謝金也會如同約定給予3位協助的善良的人們」，謝謝大家，「一輩子都感謝不完」。