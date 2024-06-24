高鐵彰化站7／1起增15班次　李孟諺：朝增加旅客疏運來推動

▲高鐵彰化站7月1日起，增班15班次。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後台灣高鐵運量大幅成長，交通部長李孟諺今(24日)前往彰化考察時表示，高鐵彰化站從7月1日起增班15班次，對高鐵運能也很大幫助，也增加搭乘意願，帶動周邊產業產值，未來朝增加旅客疏運的方向推動。

李孟諺今陪同立法院交通委員會委員陳素月、謝衣鳳等人，考察台鐵田中支線細部設計進度、高鐵彰化站外增設汽機車停車空間規劃，並現勘東西向快速公路台76 線延伸至二林、芳苑路段工程進度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲交通部長李孟諺(左四)前往彰化考察交通建設與工程進度 。（圖／交通部提供）

李孟諺受訪表示，高鐵彰化站7月1日起增班15班次，提升彰化高鐵站運能有非常大的幫助，田中支線進度若順利在今年底發包先期工程，完工後對彰化台鐵接駁高鐵有很大幫助，觀光客可經由田中支線，搭乘台鐵集集支線，到南投、日月潭旅遊都能無縫接軌。

被問到高鐵彰化站未來增班提升旅客疏運，李孟諺表示，增加班次對於搭乘意願有很大幫助，也對周邊科學園區增加就業與產業產值有幫助，往後朝這個方向來推動。台灣高鐵公司對此表示，持續依照旅客需求滾動檢討。

台灣高鐵近年持續調整班次，7月1日起增加43班次列車，其中南下23班、北上20班，每周共1103班次列車，此次就增加15班皆停靠彰化、雲林、嘉義與台南等站的列車。