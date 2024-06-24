　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／48hrs尋獲！30萬重賞找走失米克斯　女主人帶Mika回家了

▲Mika走失了飼主祭30萬元尋找。（圖／林小姐提供）

▲Mika走失了飼主祭30萬元尋找。（圖／林小姐提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名林姓女飼主養了10年的愛犬Mika，21日晚上在秀水鄉彰鹿路附近走失，因此在臉書社群「米克斯傳奇」祭出30萬尋找愛犬Mika，尋找至今已進入第4天，已經收到近20名熱心網友訊息，但仍無所獲，剛剛又有一名網友指在秀水鄉一處農田有看到疑似Mika蹤影，經飼主趕往後當場確認就是Mika，於懸賞後的48小時內將愛犬尋獲帶回家團聚。

▲Mika走失了飼主祭30萬元尋找。（圖／林小姐提供）

▲Mika沒有戴項圈，靠近頸部有一塊淡黃色的毛髮。（圖／林小姐提供）

林小姐表示，Mika是一個人見人愛的大哥哥，10年前在彰化市八卦山上救回時還是一隻小奶狗，當年家中養了也有養其他隻狗，但獨獨只有牠非常害羞，個性很膽小，總是喜歡依偎在家人的身旁，在其他狗兒相繼過世後，家中僅剩下Mika，陪伴著她一起成長至今。

林小姐焦急萬分指出，Mika走失的當天是6月21日晚上，疑似是從後門跑出，但因為前2天正好是周末，附近的公司都沒營業，要等到今天才能調閱監視器，這3天也跑遍了附近店家，請大家協助，看是否能調到相關監視器畫面，希望能有好消息傳來。

▲Mika走失了飼主祭30萬元尋找。（圖／林小姐提供）

林小姐也去拜拜求土地公及虎爺幫忙，她說，Mika有結紮、身體很健康，約17-18公斤，平日吃飼料、更害怕陌生人靠近，由於沒有項圈因此很害怕又被當成流浪狗，她也提供特徵，耳朵直立、全身米色、舌頭有紫色斑紋，身體靠近頸部的位置有一塊淡黃色的毛髮，希望能盡快找到牠，「天氣好熱，真的求求大家幫忙，讓狗狗快點回家。」

林小姐22日將訊息曝光後，不少人將訊息轉發分享到其他彰化社群，至今天下午陸續收到近20名熱心網友來訊，但前往尋找仍無所獲，今天傍晚約6點，有網友看到一隻體型像Mika的米克斯出現在秀水鄉的1處農田，林小姐立即驅車前往並當場確認，已將Mika帶回家團圓了。

▲Mika走失了飼主祭30萬元尋找。（圖／林小姐提供）

ET快訊
快訊／豪大雨彈「夜轟14縣市」
資安公司：中國駭客「鎖定台灣機構」　逾70個！規模前所未見
快訊／找到了！30萬重賞尋走失米克斯　女主人帶Mika回家
送女友出門上班　台中男性侵她閨蜜
台中50歲警殉職　帥兒考上警專：想讓爸爸驕傲
YTR拋震撼彈！旗下炸雞店將倒閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

余天女婿涉詐6被害人1875萬　檢「3罪起訴求重判」可能續押

做完體適能再游泳！83歲翁池邊下沉畫面曝　搶救恢復呼吸心跳

快訊／48hrs尋獲！30萬重賞找走失米克斯　女主人帶Mika回家了

500m詭異路線曝！新北30歲警離奇墜地亡　父認屍痛哭：香火斷了

快訊／下班注意！國1楠梓段5車追撞3人送醫　後方回堵6公里

人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

酒醉遭閨蜜男友硬上！惡狼竟瞎掰「認錯人」　遭判刑3年6月

檢察人力擴充「1年後評估」　劍青怒批：人事總處講幹話

竹縣停車場大火！60部機車燒毀　現場焦黑慘況曝

台中50歲警殉職「小孩考上警專」　帥兒曝原因：想讓爸爸驕傲

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

余天女婿涉詐6被害人1875萬　檢「3罪起訴求重判」可能續押

做完體適能再游泳！83歲翁池邊下沉畫面曝　搶救恢復呼吸心跳

快訊／48hrs尋獲！30萬重賞找走失米克斯　女主人帶Mika回家了

500m詭異路線曝！新北30歲警離奇墜地亡　父認屍痛哭：香火斷了

快訊／下班注意！國1楠梓段5車追撞3人送醫　後方回堵6公里

人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

酒醉遭閨蜜男友硬上！惡狼竟瞎掰「認錯人」　遭判刑3年6月

檢察人力擴充「1年後評估」　劍青怒批：人事總處講幹話

竹縣停車場大火！60部機車燒毀　現場焦黑慘況曝

台中50歲警殉職「小孩考上警專」　帥兒曝原因：想讓爸爸驕傲

快訊／雨區再擴大！豪大雨彈「夜轟14縣市」　最新警戒區域曝

吳卓源捲感情風波2個多月！　無預警PO「錄音畫面」：以為找到幸福

余天女婿涉詐6被害人1875萬　檢「3罪起訴求重判」可能續押

做完體適能再游泳！83歲翁池邊下沉畫面曝　搶救恢復呼吸心跳

施名帥大銀幕熱吻黃冠智「2小時」羞喊：嘴唇很潤！

快訊／48hrs尋獲！30萬重賞找走失米克斯　女主人帶Mika回家了

全場都是最速男　美奧運百米預選「前5名都不用10秒」

邱復生涉財報不實遭約談　台開發4大聲明

《人間條件一》回歸升級！吳念真曝23年前創作起源：其實是被拐騙

第一次壞壞「女友真實身材驚嚇他」　差4個罩杯！女神人說話了

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　驚悚影片曝！

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

慟！永和30歲警堤防踩空墜5米地面喪命

即／淡水41樓摩天社區火警　警消急出動救援

即／台中七期31層豪宅建案竄火　11F燒穿看板

彰化傳3例熱中暑　43歲女登山昏厥命危

獨／中午突傳巨響！台中男從13F墜落亡

更多熱門

相關新聞

即／彰北運動中心溺水　83歲翁沉池底命危送醫

即／彰北運動中心溺水　83歲翁沉池底命危送醫

彰化市彰北國民運動中心今天下午發生一起溺水事件！1名83歲高齡阿公前往游泳池游泳，不明原因發生溺水，有民眾發現老阿公沉在游泳池底，立即與其他泳客合力將他拉上岸邊，給予CPR約4分鐘，再由消防員火速送醫搶救，到院前呈現無呼吸心跳，命危搶救中。

高鐵彰化站7／1起增15班次　李孟諺：朝增加旅客疏運來推動

高鐵彰化站7／1起增15班次　李孟諺：朝增加旅客疏運來推動

台鐵彰化田中支線擬12月開工　李孟諺：串聯高鐵彰化站帶動發展

台鐵彰化田中支線擬12月開工　李孟諺：串聯高鐵彰化站帶動發展

彰化下午連3起雜草火警　消防員頂高溫滅火

彰化下午連3起雜草火警　消防員頂高溫滅火

移工遭浪打落水5小時　游泳爬上膠筏求救

移工遭浪打落水5小時　游泳爬上膠筏求救

關鍵字：

米克斯彰化秀水彰鹿路車廠

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎要告了

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

男星遇車禍「命根子遭輾斷」

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面