快訊／48hrs尋獲！30萬重賞找走失米克斯　女主人帶Mika回家了

▲Mika走失了飼主祭30萬元尋找。（圖／林小姐提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名林姓女飼主養了10年的愛犬Mika，21日晚上在秀水鄉彰鹿路附近走失，因此在臉書社群「米克斯傳奇」祭出30萬尋找愛犬Mika，尋找至今已進入第4天，已經收到近20名熱心網友訊息，但仍無所獲，剛剛又有一名網友指在秀水鄉一處農田有看到疑似Mika蹤影，經飼主趕往後當場確認就是Mika，於懸賞後的48小時內將愛犬尋獲帶回家團聚。

▲Mika沒有戴項圈，靠近頸部有一塊淡黃色的毛髮。（圖／林小姐提供）

林小姐表示，Mika是一個人見人愛的大哥哥，10年前在彰化市八卦山上救回時還是一隻小奶狗，當年家中養了也有養其他隻狗，但獨獨只有牠非常害羞，個性很膽小，總是喜歡依偎在家人的身旁，在其他狗兒相繼過世後，家中僅剩下Mika，陪伴著她一起成長至今。

林小姐焦急萬分指出，Mika走失的當天是6月21日晚上，疑似是從後門跑出，但因為前2天正好是周末，附近的公司都沒營業，要等到今天才能調閱監視器，這3天也跑遍了附近店家，請大家協助，看是否能調到相關監視器畫面，希望能有好消息傳來。

林小姐也去拜拜求土地公及虎爺幫忙，她說，Mika有結紮、身體很健康，約17-18公斤，平日吃飼料、更害怕陌生人靠近，由於沒有項圈因此很害怕又被當成流浪狗，她也提供特徵，耳朵直立、全身米色、舌頭有紫色斑紋，身體靠近頸部的位置有一塊淡黃色的毛髮，希望能盡快找到牠，「天氣好熱，真的求求大家幫忙，讓狗狗快點回家。」

林小姐22日將訊息曝光後，不少人將訊息轉發分享到其他彰化社群，至今天下午陸續收到近20名熱心網友來訊，但前往尋找仍無所獲，今天傍晚約6點，有網友看到一隻體型像Mika的米克斯出現在秀水鄉的1處農田，林小姐立即驅車前往並當場確認，已將Mika帶回家團圓了。