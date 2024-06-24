台鐵彰化田中支線擬12月開工　李孟諺：串聯高鐵彰化站帶動發展

▲立法院交通委員會考察彰化地區交通建設工程。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

立法院交通委員會今(24日)前往彰化考察交通建設，「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」田中支線預定10月公告招標、12月辦理開工，交通部長李孟諺說，田中支線串聯高鐵彰化站與台鐵田中站，有助於帶動經濟發展。

交委會考察「台鐵田中支線細部設計進度」、「高鐵彰化站外增設汽機車停車空間規劃」，並現勘東西向快速公路台76 線延伸至二林、芳苑路段工程進度更新說明等建設。

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「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」田中支線由鐵道局代辧，鐵道局指出，今年5月16日同意基本設計成果，預定今年10月辦理先期工程(既有田中車站裝修)公告招標、12月辦理開工，相關設計、施工及監造作業正由台鐵公司、鐵道局及設計顧問辦理中。

▲立法院交通委員會考察彰化地區交通建設，並聽取簡報 。（圖／交通部提供）

李孟諺說，田中支線串聯高鐵彰化站與臺鐵田中站，擴大雙鐵服務範圍，提升周邊特定區發展潛能。此外，本案工程計畫包含既有田中車站裝修，可都市縫合與改善市容，交通部將會全力協助推動計畫執行。



有關高鐵彰化站外增設汽機車停車空間規劃，李孟諺表示，2025台灣設計展將在彰化縣辦理，評估周邊縣有土地規劃闢建停車場之可行性；若縣有土地闢建停車場後仍不敷使用，將請鐵道局協調高鐵公司協助，針對地方需求研議評估出借高鐵橋下空間作為臨時停車場。

▲立法院交通委員會考察彰化交通建設 。（圖／交通部提供）

東西向快速公路台76線延伸至二林、芳苑路段工程進度，公路局指出，台76線延伸工程，第1標於2022年9月7日、第2標於今年1月28日開放通車，目前通車路段已達台76線與148縣道路口；第3標進度達73.13%、第4標進達26.97%均超前預定進度。

李孟諺表示，台76線延伸線完工後，將可串連國1、國3及台61線快速公路，建構彰化西南角完整的高、快速公路路網，盼2026年如期如質完工。他說，彰化是農業及工業大縣，將會全力支持交通建設。