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社會 社會焦點 保障人權

做完體適能再游泳！83歲翁池邊下沉畫面曝　搶救恢復呼吸心跳

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名83歲老伯今天下午前往彰北國民運動中心游泳，發生溺水事件，運動中心還原當時狀況表示，看阿伯游泳的監視器畫面，老伯游泳完站好在牆池邊休息，不明原因沉下去，救生員發現趕快將人救起，現場做CPR恢復心跳將人送醫院急救。

▲彰北國民運動中心發生阿伯溺水事件。（圖／民眾提供）

▲彰北國民運動中心發生阿伯溺水事件。（圖／民眾提供，以下同）

這起溺水事件發生在今天下午約3點半左右，消防局據報彰北國民運動中心有人溺水，警消據報後趕往現場，發現已有民眾對阿公進行CPR，立即接手後搶救，發現他無呼吸心跳，立即給予CPR+AED（電擊1次）、BVM給氧等適當救護處置，火速送彰化基督教醫院急救。

▲彰北國民運動中心發生阿伯溺水事件。（圖／民眾提供）

同一水道有名目擊者說到阿伯溺水現場，她看到阿伯在最左邊第一水道沉在池底，被另一名阿伯發現與其他人將他救起，救生員一直在做CPR，當下有看到阿伯有在喘氣，但發現他肚子很脹，疑似有喝到水。

據悉，阿伯下午做完體適能運動，再前往游泳池游泳，運動中心發言人柴先生也還原當時狀況表示，看阿伯游泳的監視器畫面，他當時游泳完站好浮在牆池邊休息，忽然不明原因沉下去，救生員發現趕快下水將人救起，現場做CPR恢復心跳將人送醫院急救。

阿伯經彰基醫院搶救後，已恢復心跳，院方已對其作腦部電腦斷層和胸部檢查，並全力搶救中。

▲彰北國民運動中心發生阿伯溺水事件。（圖／民眾提供）

▲阿伯溺水處。（圖／民眾提供）

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