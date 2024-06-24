中國遊客擠爆濟州島「超商慘淪垃圾場」　離譜畫面曝光

圖文／鏡週刊

現在全球觀光復甦，南韓濟州島也迎來不少中國觀光客，但現在濟州當地頻傳「中國客沒公德心」的事件，最近一起是有超商員工抱怨，雖然他所待的這間超商有許多中國客造訪，但也在一瞬間變成了垃圾場。

據南韓《NEWS 1》報導，就在本月22日有一名濟州的超商員工發文，表示自己準備交班，看到店內一大堆的垃圾，他直呼：「今天大概只做清潔就差不多了...」發文者表示，他上班的這間超商，有許多中國遊客光顧，但等他們一走，在座位區、甚至是冰櫃上，堆了滿滿的泡麵盒、微波餐盒、飲料罐等垃圾，甚至連從外面買來的飲料杯或餐盒，也被丟在超商店內。

發文者稱，現場垃圾真的多到爆，連垃圾桶都擠爆。另外照片也顯示，牆壁上貼了用中文書寫的「吃完的食物請收拾一下」海報，但看起來似乎沒任何作用。









隨後這篇貼文，引發許多南韓網友關注，不少網友安慰這名店員：「你辛苦了！」也有網友表示，中國人的概念就是，反正有消費，垃圾丟著，就會有人幫你清理。另外也有網友認為，這間超商的經營者應該雇用更多的員工或打工族，否則一個時段只有一人值班，負擔真的很重，並稱「老闆要給人家加薪啦」。



更多鏡週刊報導

中國人妻遊韓放任小孩隨地大便 誇張影片曝光！濟州人怒諷「比狗屎不如」

韓花滑正妹驚爆性侵16歲學弟！ 偕女團員「2姊姊硬上弟弟」還拍淫穢片

波音737Max頻傳問題！不只韓航大怒神 空難、掉艙門、「荷蘭滾」全發生