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普丁、金正恩簽戰略夥伴協定　美日韓發聲明「強烈譴責」

▲▼普丁贈送金正恩俄製豪華轎車，他在平壤錦繡山迎賓館裡開著車，金正恩坐副駕駛座。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁贈送金正恩俄製豪華轎車，他在平壤錦繡山迎賓館裡開著車，金正恩坐副駕駛座。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁19日出訪北韓（朝鮮）首都平壤，與北韓最高領導人金正恩會晤，雙方簽署《全面戰略夥伴協定》，約定雙方若遭受外力侵略時應互相援助。對此，美國、日本、南韓等3國外交高層予以強烈譴責，認為俄朝此舉不僅嚴重威脅韓半島（朝鮮半島）安全，更造成烏克蘭平民承擔更多痛苦。

根據南韓《韓聯社》、日本《時事通信》，美國國務院北韓事務高層官員朴正鉉（Jung H. Pak）、日本外務省大洋洲局長鯰博行、南韓外交部外交情報戰略本部長趙九來透過電話進行會談後，於今（24）日發表聯合聲明，以最強烈的措辭嚴厲譴責在軍事戰略合作上展開緊密合作的俄羅斯與北韓。

美、日、韓三國在聲明中表示，「針對俄羅斯與北韓深化雙方之間的軍事合作，包括北韓持續向俄羅斯輸運武器，美日韓以最強烈的措詞予以譴責！朝俄之間的武器運輸不僅延長烏克蘭人民承受的痛苦，更違反大多數聯合國安理會決議，對東北亞與歐洲安全穩定構成威脅。」

針對俄羅斯與北韓之間簽訂的《全面戰略夥伴協定》中，提及雙方「有事時」應自動以軍事力量介入的內容，美日韓三國認為此舉其實凸顯俄羅斯與北韓正在恢復「軍事同盟」，且透過普丁出訪平壤的機會光明正大向外界「放閃」。

美日韓三國在聲明分析，俄羅斯與北韓之間簽訂的《全面戰略夥伴協定》，對於維持韓半島（朝鮮半島）和平穩定、遵守國際核武禁擴條約、協助烏克蘭國民抵禦俄軍殘忍侵略、守護獨立與自由等方面構成重大擔憂與威脅。

美日韓三國重申，為了應對關係日漸緊密的北韓和俄羅斯，必須強化三國之間的外交與安全合作，「美國對於日本國、大韓民國的協防承諾堅若磐石，且三國隨時敞開對話之路，因此呼籲北韓能停止挑釁舉動、重回談判桌。」

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