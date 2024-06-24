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快訊／南韓工廠「爆炸焚燒」！引爆3萬5千顆鋰電池　發現20多具遺體

▲▼南韓京畿道華城市鋰電池工廠23日火災，內部發現20多具遺體。（圖／達志影像／newscom）

▲京畿道華城市鋰電池工廠23日火災，內部發現20多具遺體。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道華城市一座一次性鋰電池工廠今（24）日上午發生火災，現場存放3萬5000顆鋰電池，由於鋰電池等危險物質的特性，整座工廠不斷爆炸、燃燒，遭烈火燒到焦黑，現場受困民眾增加至23人，外籍勞工占大部份，消防當局截至下午才撲滅主要火勢，在進入火場後發現20多具屍體。

根據《韓聯社》，位於京畿道華城市西新面的「ARICELL」一次性電池生產工廠，於當地時間24日上午10時31分發生原因不明的火災。京畿華城消防署截至下午3時統計，發現約有23名疑似因為受困火場而下落不明，其中失蹤者絕大多數為外籍人士（20人）、韓籍人士有2人、未經確認者為1人；至於性別則為男性7人、女性15人。

▲▼南韓京畿道華城市某鋰電池工廠24日上午發生火災。（圖／達志影像／newscom）

消防隊進入火場（第3棟）展開搜救後，發現內部至少有20具遺體，研判是上述23名失蹤者，由於搜救工作尚未結束，因此發現的遺體數可能還會增加。據悉，在發現20具遺體前，已經傳出1人死亡、2人重傷、4人輕傷。該名死者為60多歲男性，死前全身燒燙傷、心跳停止。

消防當局指出，由於火勢不易撲滅，直到完成建築物安全評估後，才決定投入搜救隊進入火場，該棟工廠1樓的員工雖然成功逃生避難，但是2樓多數的員工卻未能幸運逃出，經過當局確認失蹤者的手機最後訊號定位後，研判23名失蹤者最後的現身地點在工廠附近，這23人應該是在2樓作業的員工。

▲▼▲▼南韓京畿道華城市鋰電池工廠23日火災，內部發現20多具遺體。（圖／路透）

▲▼南韓京畿道華城市鋰電池工廠23日火災，內部發現20多具遺體。（圖／路透）

▲▼▲▼南韓京畿道華城市鋰電池工廠23日火災，內部發現20多具遺體。（圖／路透）

華城消防署災難預防科長金振永（音譯）召開第1次簡報會議時指出，一名疑似為工廠第3棟2樓關係人士的目擊者表示，他目睹工廠某電池組（Battery Cell）出現爆炸燃燒，才會導致火勢迅速擴散，且由於鋰電池引發的火災並無法直接用水撲滅，因此造成消防隊滅火工作困難重重。

報導指出，「ARICELL」位於京畿道華城市西新面的一次性鋰電池工廠，共由11棟的一般鋼筋建築構成，工廠沿著全谷海洋產業園區東北方面積5915平方公尺的腹地興建，其中第2、4、5、6、7棟於2017年10月建造，而包括此次火災的第3棟、8、9、10棟等在內則於2018年4月建造，第11棟則於2020年7月增設。

►快訊／南韓鋰電池工廠「瞬間燃燒」！1人死亡、6人輕重傷　19人受困

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