波音737 Max頻傳問題！不只韓航大怒神　掉艙門、「荷蘭滾」樣樣來

▲ 大韓航空班機日前因增壓系統異常返航。（翻自koreaherald.com）

圖文／鏡週刊

本月22日一架大韓航空KE189班機，原定從韓國仁川飛往台中，但途中卻突然出現增壓系統異常，飛機更從3萬多英尺下降到9000多英尺，比坐大怒神還要恐怖，機上的氧氣罩也馬上掉下來，讓乘客都相當驚恐。事後證實，這架韓航的機型，就是波音737 Max，但波音737 Max過去就頻傳飛行事件，甚至在2018-2019年因為頻頻發生空難事件，而一度全球停飛。

2018年與2019年印尼獅子航空與衣索比亞航空，都因飛行波音737 Max機型而發生墜機空難，後來全球陸續停飛該機型。直到2022年，許多國家才開始恢復讓波音737 Max機型飛行。

不過波音737 Max重新飛行後，依然狀況連連，例如在今年1月初，阿拉斯加航空一架波音737 Max 9飛機，在飛行途中的艙門突然脫落。今年5月，美國西南航空一架波音737 Max飛機，在飛行途中突然出現「荷蘭滾」（Dutch roll），也就是飛機側滑、偏擺和上下俯仰，使飛行方向蛇行，駕駛難以控制飛機。然而在22日，韓航這架「大怒神」班機也剛好是波音737 Max機型，雖然目前事故狀況的鑑定報告尚未出爐，但外界也懷疑，是否又是波音737 Max的問題。

另據《紐約時報》報導，美國聯邦航空局先前也針對波音737 Max的生產進行審查，卻發現內部問題多多。當時聯邦航空局對波音737 Max的生產過程，進行89項審查，但結果顯示，波音只通過56項，另外33項未通過，而且總共有97起涉嫌不合規的案例。

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