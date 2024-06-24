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噁心屎了！北韓屎攻糞便氣球「驗出多條寄生蟲」　堆肥出現人類DNA

▲▼北韓施放的空飄氣球，29日上午抵達南韓江原道鐵原郡的農田。（圖／路透）

▲北韓施放的空飄氣球，5月29日上午抵達南韓江原道鐵原郡農田。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓脫北者團體經常透過施放大型氣球，向北韓（朝鮮）空飄各種反體制傳單、白米、口罩、灌有韓流音樂影視的隨身碟，招致平壤當局不滿。今年5月底、6月初，北韓向南韓發動數波「屎的迫降」，將裝有糞便的穢物氣球空飄至南韓。南韓統一部證實，氣球內的土壤或堆肥裡驗出多種寄生蟲。

根據《韓聯社》，南韓統一部今（24）日透過發布新聞稿向媒體記者證實，當局將回收的70多顆北韓穢物氣球送交相關單位進行分析，結果發現從穢物氣球的土壤裡竟然能夠驗出蛔蟲、鞭蟲、糞小桿線蟲等多種寄生蟲，且在土壤裡也能夠驗出人類的DNA，推測可能是來自人類糞便的寄生蟲。

▲▼北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

▲▼北韓向南韓空飄近千顆糞便氣球，其中糞便裡驗出多種寄生蟲。（圖／路透）

▲▼北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

南韓統一部強調，這些內含在北韓穢物氣球內的土壤量其實較為稀少，目前已經交由軍方回收、管理，因此初步判斷這些穢物氣球不會造成土壤污染、傳染病擴散等疑慮。

同時，從這些穢物氣球裡面也可以發現衣料布塊，從其殘留的商標等特徵可以發現，這些衣料布塊竟然是源自過去南韓依照「人道主義救援」向北韓提供的民生基本物資，包括用來援助北韓一般居民的領帶、藍色牛仔外套，是2000年代南韓國內某成衣廠商所援助，這些布塊都出現用剪刀裁剪的痕跡。

南韓統一部從其殘留的商標等特徵，確認這些衣料來自過去2000年代南韓國內某成衣廠商援助北韓的衣物。南韓統一部高層分析，「北韓對於（南韓國內脫北者團體）施放的反體制傳單極度反感，為了宣洩不滿的情緒，才會刻意損壞過去援助的物品，凸顯北韓視南韓為敵對國、交戰國的概念。」

▲▼南韓脫北者團體「巨泉」多次向北韓空飄寶特瓶、氣球、傳單等。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓脫北者團體「巨泉」多次向北韓空飄寶特瓶、氣球、傳單等。（圖／翻攝自韓網）

另外，從部分紙塊當中也能發現來自北韓的文件，包括寫有「偉大的領導者金正日大元首教示（Teaching）」、「以朝鮮勞動黨總書記之名」等文句。南韓統一部也指出，從中可以發現平壤當局透過行政動員令，要求一般北韓民眾協助空飄穢物氣球。

儘管金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正多次透過談話，針對向北韓空飄傳單的行徑表達憤怒，威脅將讓南韓付出相應的代價，但是南韓國內另一脫北者團體「巨泉」還是趁22日上午，從仁川江華島向北韓空飄200瓶寶特瓶，裡面裝有白米、1美元紙鈔、驅蟲劑、隨身碟。

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