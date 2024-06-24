「荷包蛋6分熟」早餐店煎到傻眼　公告曝光！苦主+1：遇過2分熟的

▲闆娘崩潰，荷包蛋沒有特製六、七、八分熟的服務。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

把荷包蛋當牛排來煎？一名網友驚呼，看到店家公告「荷包蛋不是牛排」，要客人別再指定「六分熟、七分熟、八分熟」的服務，公告引來7千多人朝聖，還釣出不少店家曝心聲，「我遇到要2分熟的蛋」、「3、5、7、9分荷包蛋的要求我都聽過」。

一名男網友在Dcard表示，最近光顧某早餐店時，看到兩張黃色特別公告，闆娘說她不是算命小姐，要客人說清楚要大杯小杯、還是冰飲熱飲之外。

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更奇葩的是右邊公告，可見上頭則寫著「荷包蛋不是牛排，只有半熟跟全熟」，因此老闆娘哀求客人別要求「六分熟、七分熟、八分熟。」原PO也看傻直呼，「這個要求未免也太困難！」

底下網友紛紛看傻，「荷包蛋在那六、七、八分熟的，腦袋是被門夾到是不是？銅板價格，私廚規格」、「客人的半熟=蛋黃完全沒熟，7~8分熟=蛋黃不完全凝固」、「不是！那些點幾分熟的蛋的人，你們真的吃的出來差別嗎？還是嫌站煎台不夠忙呢」、「所有要求我一律建議加錢，一顆價值200元的六分熟荷包蛋，這個早晨特別優雅高貴」、「可以直接給生的」。

留言串中，也釣出一票老闆遇到奇葩狀況，「賣早餐常遇到飲料：1.比溫的再涼一些、2.不要那麼冰，幫我加點熱的、3.微甜再多一點點點糖，但是別太多！真想說林北是早餐店，不是飲料店」、「醬要5分之1」、「3、5、7、9分荷包蛋的要求我都聽過」、「我賣拉麵...客人溏心蛋要全熟」、「這個我遇過，說什麼7分最好吃，就是蛋黃邊緣有熟中心沒熟，我直接回：我不會，蛋給你」、「我遇到要2分熟的蛋」。