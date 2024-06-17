佛心早餐店阿嬤病倒「暫停營業」　網盼早日出院：不要太操勞

▲老阿嬤病倒住院，彰化市10元早餐店掛出暫停營業公告。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市南郭路有間紀姓阿嬤經營70年古早味早餐店，店內包子、煎包、饅頭和豆漿米漿，統統10元銅板價，因為價格超佛心引發排隊熱潮，近日店外卻懸掛起「暫停營業」公告，使得不少前往朝聖的民眾撲空，原來是阿嬤被操到病倒住院中，也不知道何時能復業，消息一出令大家相當不捨，希望她能盡快康復出院。

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▲紀阿嬤經營的早餐店全部10元銅板價。（資料圖／民眾提供）

紀阿嬤自32歲起跟著婆婆一起賣早餐，至今該店已經營70年；如今阿嬤跟媳婦早上4點起來開始製作，有各種口味的饅頭、豆漿、米漿全是當天現磨現賣，一開始賣過3顆10元，一直到1980年左右，漲到 1顆5元，再慢慢的調漲到8元，8年前漲到10元至今。

▲老阿嬤住院，早餐店暫時停業。（資料圖／民眾提供）

隨著物價高漲，這家10元銅板早餐店一夕間爆紅，清晨店外總是排滿人潮，阿嬤堅持煎包親手現包現做，滿滿的高麗菜跟韭菜餡料及肉末，清晨6點開賣，不到9點全部被搶購一空，月初阿嬤的身子也撐不住病倒了，店門前也掛出「暫停營業」公告。

據悉，阿嬤工作太勞累，經常胃痛，這次住院家人也陪在一旁，現在還不知道何時能重新開店，民眾除了期待阿嬤能盡快恢復健康，也希望她老人家出院後不要太操勞。

▲老阿嬤住院，早餐店暫時停業。（圖／民眾提供）