早餐店低消80才能「內用吹冷氣」！公告曝光全場力挺

▲早餐店設低消，公告的第四點被讚爆。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

隨著物價、電價上漲，許多餐飲店家也調整價格做出因應。一名男子近日光顧某間早餐店時，意外發現門口貼出公告，要求內用「低消80元」，才能夠吹店內的冷氣，並且還限定用餐時間，讓他忍不住將拍了下來，公告受到討論後，也有許多人出言力挺。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，他到某間早餐店購餐時，發現櫃檯擺放著一張公告，上面明列了冷氣開放時間，且自21日開始內用有最低消費，每人至少要80元，用餐時間則是40分鐘，若消費高的話可延長至1小時。

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此外，店家還列出禁帶外食、飲料，違者要收清潔費，還有咳嗽、發燒感冒者、無法控制情緒的幼童勿入內消費等規定，瞬間在網路上受到討論。

▲早餐店設內用低消公告，網友們看完全力挺。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



不少網友看完以後，則是力挺老闆，「合理，有寫清楚能接受」、「無法控制情緒的孩子，請勿入店消費…只有我覺得加這一句很好嗎」、「一個漢堡都60起跳了，飲料也差不多是20，這個組合就80了，真的沒很多」、「每張公告後面，都有一定的故事」、「代表店家遇過很誇張的老鼠屎」、「為啥不想想老闆為啥要訂這些規定呢！」

事後業者也出面透露，會做出這些規定，最大的原因是電費調整，雖然現在才剛開始，還不知道成本損失多少，但物價都已經上漲不少，且有些顧客只點少量餐點，就佔位超過2小時，實在是不得已才祭出規定。