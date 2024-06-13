蛋價慘跌仍救不了買氣　陳駿季點名：早餐店應調降

▲農業部長陳駿季呼籲早餐店雞蛋降價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價持續下探，買氣卻沒有明顯提升，消費者大罵「加蛋還要加20元」，嚴重衝擊蛋雞產業。農業部長陳駿季今（13日）受訪直指，產地端降價、消費端價格卻沒有同步，導致很多民眾不滿，也是買氣無法回升的主因，點名早餐店的雞蛋售價應該降低。

陳駿季今赴立院經濟委員會備詢，會前接受媒體聯訪指出，國內每日雞蛋需求量2430萬顆左右，目前每日生產過剩32萬顆左右，進一步觀察消費量，從去年蛋價升高後，需求量降低，但現在蛋價降了，需求量並未明顯回升，主要原因就是產地端降價，消費端沒有同步降價，導致民眾不滿，呼籲早餐店雞蛋售價降低。

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陳駿季表示，針對近期雞蛋產銷問題，昨已召開專案會議討論，今天就會啟動生產調節工作，包括協助蛋農加速老母雞淘汰，也把前端種雞到蛋中雞的進雞作業延緩，希望逐步恢復供需平衡，也讓蛋雞產業持續成長。

針對正值雞蛋過剩、蛋價慘跌之際，中央畜產會近日卻公開標售進口蛋製成的液蛋、滷蛋，恐再衝擊蛋價。陳駿季表示，據了解中央畜產會釋出約1千萬顆，會進一步瞭解，希望是在不影響國內產銷下釋出，但畜產會標售的加工蛋主要是針對糕餅業者，對鮮雞蛋的影響較小。