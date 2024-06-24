幕後／「核電延役草案」藍決議轉彎　朱立倫下令柯志恩排案審查

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幕後／大轉彎！核電延役草案起死回生　朱立倫令柯志恩排案審查

▲朱立倫出席國民黨第三波民主改革-國會改革說明會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委賴士葆與王鴻薇等人4月時曾共同提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套，但教育文化委員會召委柯志恩上周表示「無意排案」，認為毋需幫民進黨解套，引起王鴻薇不滿，不解柯為何沒有排案，並呼籲黨主席朱立倫應出面定調、說清楚。據了解，朱立倫已下令柯志恩排審「核電延役草案」，再三強調支持核電就是國民黨立場，國民黨團也正在討論最快排審時間。

核三廠即將除役，擔心電力出現缺口，藍委曾提出「核子反應器設施延役條例草案」，內容為核電廠在運轉執照尚未屆滿或已屆滿，皆可提出換照申請，經由運轉執照換發的規定，確認安全無虞後可持續安全運轉，明白「排除」現行核子反應器設施管制法第6條第2項申請時間的限制，盼在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機。

而針對核二、核三延役的相關提案，加上賴士葆、王鴻薇四月提案的「核子反應器設施延役條例草案」，共有5案已一讀交付立院教育文化委員會審查，只是草案何時排審卻無下文，上週更一度胎死腹中。對於不願排案的原因，柯志恩解釋，經濟部長郭智輝在立法院經濟委員會回答在野立委質詢時表示，個人不排除核電，只要延役修法通過，並完成安全檢查，核二、核三可延役20、30年。既然經濟部長提出來，那就請民進黨籍召委林宜瑾去排案。

不過提案「核子反應器設施延役條例草案」之一的藍委王鴻薇接受記者詢問時則說，很多人說不要提，讓民進黨自作孽自己收拾，但他們是人民選出的民代，就應該為人民做事，而新北市長侯友宜在競選總統時就提出的政見，將加速去碳及再生能源佈局，推動台灣現有的三座核電廠檢修延役，成立「核四總體安全審查委員會」，推動核四電廠重啟，「難道這也是錯的嗎？」並呼籲朱立倫應出面講清楚。

無獨有偶，朱立倫昨日赴高雄參加國會改革說明會致詞時強調，國民黨主張核電延役，台灣推動AI產業、拓展高科技，除台積電跟輝達，很多廠商都想來，不過核三很快就要除役了，南部的電在哪裡？電力是台灣安全問題，跟藍綠沒關係，國民黨堅持核電延役，「不是愛用核電，而是缺電可以用核電」。

▲▼立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲教委會國民黨籍召委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

據了解，許多產業界人士近期向朱立倫陳情，雖也深知國民黨不需成為民進黨的煞車皮，能源政策的失敗民進黨要負100%的責任，但同時也表示，台灣的能源問題影響產業甚巨，作為對台灣社會的責任，在野黨必須挺身而出為民發聲。

黨內人士指出，朱立倫認為中長期的能源政策可以繼續攻防，但卻要顧此失彼，進而讓缺電變成民眾的夢魘嗎？而核電延役修法過後，核電廠也不可能在短時間內馬上延役，今年夏天仍有可能面臨停電跳電的問題，身為負責任的在野黨不可能不作為。因此已下令柯志恩排審「核電延役草案」。據悉，國民黨團正在研擬這會期最快排案審查的時間。

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