　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆賴清德提釋憲「向民主宣戰」　朱立倫：團結六成民意對抗獨裁

▲▼朱立倫 陳永康 國民黨智庫諾曼第登陸80週年省思國家安全座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，總統賴清德今（24日）宣布將向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。國民黨主席朱立倫對此表示，無法認同賴清德提出的釋憲理由，更絕不接受民進黨惡意的抹黑，賴清德宣稱釋憲是「基於守護憲政秩序、保護人民權利」，更是讓國人精神錯亂，既然要向民主宣戰，那六成民意就會正面迎戰，團結對抗民主獨裁。

朱立倫指出，賴清德就任一個多月以來，心中只有對抗，所有福國利民的事都拋諸腦後，只會鬥在野黨，站在主流民意的對立面。賴總統仍然堅持當民進黨主席，不只雙標破壞憲政秩序，更用黨政側翼抹黑、抹紅、造謠攻擊在野黨。

朱立倫說，政府依法可以聲請釋憲，但是國民黨無法認同賴主席提出的釋憲理由，更絕不接受民進黨惡意的抹黑。賴清德宣稱釋憲是「基於守護憲政秩序、保護人民權利」，更是讓國人精神錯亂。

朱立倫提及，賴清德在大選辯論時直言「中華民國憲法是災難」；賴總統19日宣布成立的三大委員會，這是前總統馬英九當年的相關主張，但被民進黨批評太上皇、違憲；更何況，國會改革法案的每一條，都是民進黨過去的主張，賴清德、蔡英文、林佳龍、顧立雄，都曾支持立法院擁有聽證權、調查權、藐視國會、以及總統赴立院發表國情咨文。

朱立倫續指，從國會改革法案到頂層設計的三大委員會，民進黨始終不變的態度，就是以黨意、黨利為核心：「為了反對而反對」，和穿鑿附會的抹紅。民進黨抹黑抹紅地越兇，大家就看得越清楚，民進黨對執政沒有信心、害怕弊案被揭露、畏懼讓正義和陽光照進國會。

朱立倫強調，國民黨堅定守護中華民國憲法，堅持做對的事，透過國會改革讓正義能夠伸張，讓弊案能夠揭露，讓台灣不要貪腐。民進黨用抹黑、抹紅嘲諷等各種方式，都達不到這樣的目的。他們會持續努力，用陽光和正面的態度，共同迎向台灣第三波民主改革。
 

ET快訊
寶雅結帳！阿嬤插隊「反辣嗆1句」　她竟回不了嘴：太強大
永和30歲警踩空！　墜3層樓高死亡
獨／桃機2航廈漏水　逃生梯成瀑布
夫妻到觀音瀑布玩　老公突倒地死亡
女員工「被迫穿女僕裝」　幫老闆慶生
墾丁22歲美籍男溺斃　墾管處：上午即插紅旗示警
快訊／大雷雨狂轟北北基　5地暴雨警戒
桃園女大生吃壽司郎　守宮放在盤子噁爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嗆賴清德提釋憲「向民主宣戰」　朱立倫：團結六成民意對抗獨裁

「欺負韓國瑜那套欺負謝國樑」　羅智強轟綠營：罷免變成報復工具

開戰！賴清德聲請釋憲　國民黨最新「國會改革說明會」場次曝光

超思成立前就拿到2億訂單　民眾黨揭農業部5謊言：少報600萬顆日本蛋

聖克里斯多福總理第二度訪台　賴清德今19響禮砲相迎

媒體人爆「民進黨全黨殺1人」　下一位輪到他！本尊喊：直球對決

釋憲高調宣戰在野黨？　趙少康批：賴清德就想當「獨裁總統」

黃揚明曝「總統聲請釋憲」賴清德非首例！　陳水扁才是第一人

賴清德聲請釋憲　蔣萬安批：民進黨用政治選舉語言阻擋修法

遭吳沛憶控質詢索台積電機密！　洪孟楷斥「抹黑」已正式提告

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

嗆賴清德提釋憲「向民主宣戰」　朱立倫：團結六成民意對抗獨裁

「欺負韓國瑜那套欺負謝國樑」　羅智強轟綠營：罷免變成報復工具

開戰！賴清德聲請釋憲　國民黨最新「國會改革說明會」場次曝光

超思成立前就拿到2億訂單　民眾黨揭農業部5謊言：少報600萬顆日本蛋

聖克里斯多福總理第二度訪台　賴清德今19響禮砲相迎

媒體人爆「民進黨全黨殺1人」　下一位輪到他！本尊喊：直球對決

釋憲高調宣戰在野黨？　趙少康批：賴清德就想當「獨裁總統」

黃揚明曝「總統聲請釋憲」賴清德非首例！　陳水扁才是第一人

賴清德聲請釋憲　蔣萬安批：民進黨用政治選舉語言阻擋修法

遭吳沛憶控質詢索台積電機密！　洪孟楷斥「抹黑」已正式提告

女大生慘了！「守宮放醬料碟」壽司郎擬告　元智大學3點聲明回應

首推港式九宮格「一個人也能吃」　24小時港式餐酒館明開幕

南投縣府獲贈4輛救護車　帝綸溫泉飯店：盼創辦人精神隨車出勤

韓主持「KARA是一群大嬸」毒舌風引不滿！　韓網狂批：不好笑又無禮

王星越成「奪妻專業戶」！《墨雨雲間》終於成功自嘲：苦盡甘來

搶暑假商機！中台灣8縣市攜手舉辦「童樂一夏」　創造觀光效益

高鐵彰化站7／1起增15班次　李孟諺：朝增加旅客疏運來推動

才3度入圍金曲歌后！　孫盛希「遺憾1事」悲吐：可能不再發專輯

BIGBANG奶爸太陽7月登台！現身花博公園走走　同場歌手還有他們

門急診被「喉嚨痛」患者塞滿！醫嘆「夏季的新冠」：3~4成都是

23歲女教師橫跨平交道　見火車來愣住遭撞飛亡

政治熱門新聞

國會改革案簽了！　賴清德加註這段意見

快訊／中共23架戰機又「四面圍台」　剩東南空域有較大空隙

國軍史上首次！手槍納入1年義務役建制武器

總統府聲請釋憲　律師洪偉勝曝6爭點

聲請釋憲！賴清德：國會該改革但不該擴權

賴清德明發表敞廳談話　說明聲請釋憲理由

獨／民眾黨要搬家「新址曝光」拚8月進駐

媒體人爆「民進黨全黨殺1人」　下一位輪到他！

賴清德：台灣只有統促黨非台獨

軍人釣客遭陸留置3個月　陸委會：中共做法不人道

揭國會改革法案恐「部分違憲」　吳宗憲：國民黨提的不可能違憲

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

轟「帝制」賴清德提釋憲　傅崐萁：台積電不官商勾結何須調查？

不躲記者！賴清德允諾：直接與大眾對話

更多熱門

相關新聞

「欺負韓國瑜那套欺負謝國樑」　羅智強轟綠營：罷免變成報復工具

「欺負韓國瑜那套欺負謝國樑」　羅智強轟綠營：罷免變成報復工具

由公民團體發起罷免基隆市長謝國樑的「拆樑罷免行動」，近日如火如荼進行，連民進黨議員更宣布，服務處提供連署服務，讓外界質疑綠營介入罷免案。對此，國民黨立委羅智強今（24日）表示，引爆罷免案風暴的市府與大日公司有關東岸商場開發爭議，21日法院已經還謝國樑清白，民進黨選舉成為少數，就搞罷免，用欺負韓國瑜那套欺負謝國樑，將罷免機制變成政治報復的工具，最該下台的，就是操作仇恨的民進黨。

賴清德聲請釋憲　國民黨最新「國會改革說明會」場次曝光

賴清德聲請釋憲　國民黨最新「國會改革說明會」場次曝光

聖國總理第二度訪台　賴清德今19響禮砲相迎

聖國總理第二度訪台　賴清德今19響禮砲相迎

釋憲高調宣戰在野黨？　趙少康批：賴清德就想當「獨裁總統」

釋憲高調宣戰在野黨？　趙少康批：賴清德就想當「獨裁總統」

賴聲請釋憲　蔣：綠用政治語言擋修法

賴聲請釋憲　蔣：綠用政治語言擋修法

關鍵字：

國民黨朱立倫賴清德

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

房仲要求加40萬斡旋金　眾人讚：很用心

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面