嗆賴清德提釋憲「向民主宣戰」　朱立倫：團結六成民意對抗獨裁

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，總統賴清德今（24日）宣布將向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。國民黨主席朱立倫對此表示，無法認同賴清德提出的釋憲理由，更絕不接受民進黨惡意的抹黑，賴清德宣稱釋憲是「基於守護憲政秩序、保護人民權利」，更是讓國人精神錯亂，既然要向民主宣戰，那六成民意就會正面迎戰，團結對抗民主獨裁。

朱立倫指出，賴清德就任一個多月以來，心中只有對抗，所有福國利民的事都拋諸腦後，只會鬥在野黨，站在主流民意的對立面。賴總統仍然堅持當民進黨主席，不只雙標破壞憲政秩序，更用黨政側翼抹黑、抹紅、造謠攻擊在野黨。

朱立倫說，政府依法可以聲請釋憲，但是國民黨無法認同賴主席提出的釋憲理由，更絕不接受民進黨惡意的抹黑。賴清德宣稱釋憲是「基於守護憲政秩序、保護人民權利」，更是讓國人精神錯亂。

朱立倫提及，賴清德在大選辯論時直言「中華民國憲法是災難」；賴總統19日宣布成立的三大委員會，這是前總統馬英九當年的相關主張，但被民進黨批評太上皇、違憲；更何況，國會改革法案的每一條，都是民進黨過去的主張，賴清德、蔡英文、林佳龍、顧立雄，都曾支持立法院擁有聽證權、調查權、藐視國會、以及總統赴立院發表國情咨文。

朱立倫續指，從國會改革法案到頂層設計的三大委員會，民進黨始終不變的態度，就是以黨意、黨利為核心：「為了反對而反對」，和穿鑿附會的抹紅。民進黨抹黑抹紅地越兇，大家就看得越清楚，民進黨對執政沒有信心、害怕弊案被揭露、畏懼讓正義和陽光照進國會。

朱立倫強調，國民黨堅定守護中華民國憲法，堅持做對的事，透過國會改革讓正義能夠伸張，讓弊案能夠揭露，讓台灣不要貪腐。民進黨用抹黑、抹紅嘲諷等各種方式，都達不到這樣的目的。他們會持續努力，用陽光和正面的態度，共同迎向台灣第三波民主改革。

