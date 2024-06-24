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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開戰！賴清德聲請釋憲　國民黨最新「國會改革說明會」場次曝光

▲▼朱立倫出席國民黨第三波民主改革-國會改革說明會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德今（24日）依法公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，但同時也向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，遭國民黨批評「極權專制」，朝野「釋憲戰」正式啟動。國民黨主席朱立倫上周出席雙北、嘉義、高雄國會改革說明會之後，國民黨今也公布後續場次，預計27日在苗栗、28日在宜蘭、基隆；29日於桃園、屏東；30日則在南投、台中、彰化陸續舉辦「反貪腐，查弊案」說明會，持續爭取民意支持。

國民黨表示，6月21日，國民黨成功否決了反民主的國會改革覆議案，這是民主向前的一大步，為了讓民眾更了解國會改革的重要性，以及未來國民黨團在立法院將持續推動的相關法案，他們會在全台灣各地持續進行說明會，讓全民的權益受到保障。

國民黨續指，預計6月27日周四上午，於苗栗縣苗栗市文山社區活動中心舉辦說明會；28日上午在宜蘭縣宜蘭市農會、晚上於基隆市黨部；29日上午在桃園市自立社區活動中心、下午於屏東縣屏東市晶滿婚宴會館各有一場說明會。

30日周日，則分別在南投縣心園婚宴會館、台中市黨部三樓禮堂、彰化縣溪湖鎮黨部中山堂各有一場說明會。國民黨歡迎全台各地民眾一起參加，加入捍衛民主的行列。
 

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