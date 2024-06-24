「欺負韓國瑜那套欺負謝國樑」　羅智強轟綠營：罷免變成報復工具

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

由公民團體發起罷免基隆市長謝國樑的「拆樑罷免行動」，近日如火如荼進行，連民進黨議員更宣布，服務處提供連署服務，讓外界質疑綠營介入罷免案。對此，國民黨立委羅智強今（24日）表示，引爆罷免案風暴的市府與大日公司有關東岸商場開發爭議，21日法院已經還謝國樑清白，民進黨選舉成為少數，就搞罷免，用欺負韓國瑜那套欺負謝國樑，將罷免機制變成政治報復的工具，最該下台的，就是操作仇恨的民進黨。

羅智強於臉書表示，林右昌擔任基隆市長時，市府與大日公司簽訂促參合約開發東岸停車場，大日另找來NET主富公司興建2至4樓商場。去年約滿後，基市府重新招標由微風集團得標，但NET認為商場是公司資產不願移轉。綠營更趁機炒作，把前朝爛攤子賴在現任市長謝國樑頭上，發動罷免。

羅智強指出，後續大日提告，要求基市府支付商場興建費用5千萬元，基隆地方法院21日一審判決「市府勝訴」。法官認定，市府並未要求增建商場，增建計畫是大日自己提出，且興建費用約定由大日出資，所有權則歸市府。判決也確認，大日與NET間的租賃關係，及增建商場工程費用分擔的約定，與市府全然無涉。

羅智強說，炒了半年，真相就如基市府所強調，一切依法行政，為的是捍衛市民財產。東岸商場爭議，是大日與NET間商業糾紛。綠營硬拖謝國樑下水，推動不正義的罷免，完全是政治鬥爭。

羅智強認為，民進黨地方選舉成為少數，就搞罷免縣市長。國會選舉再敗成為少數，又搞罷免立委。罷免應是針對不適任的政治人物，但民進黨卻只以「罷免成功可能性」為考量，欲藉此突破少數困境，而將民主罷免機制變成政治報復的工具。

最後，羅智強批評，民進黨唯我獨尊，順我者昌，逆我者亡。用欺負韓國瑜那套欺負謝國樑，民眾千萬不要上當。最不適任該下台的，就是操作仇恨的民進黨！

▼羅智強聲援謝國樑，砲轟綠營罷免行動（圖／翻攝自Facebook／羅智強）