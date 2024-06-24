陳沼濤文教基金會捐愛心　贈台東縣國中小優良圖書2467冊

▲陳沼濤文教基金會捐贈臺東縣國中小優良圖書2467冊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

財團法人陳沼濤文教基金會多年來熱衷關懷閱讀教育，今年再次選定臺東為捐助縣市，依學校學生人數，按比例編列經費購置優良圖書贈予各校，全縣23所國中、88所國小和8所分校，共計119校受惠，並於日前在臺東縣政府教育處5樓舉行贈書儀式。基金會包括董事長陳世錦親自到臺東出席盛會，教育處長蔡美瑤代表縣長頒贈感謝狀，感謝陳沼濤文教基金會對臺東縣閱讀教育的重視，提撥近60萬元經費，購置2467冊的書籍贈與縣內國中小學校，讓臺東的孩子閱來閱幸福。



饒慶鈴縣長特別指出，基金會藉由贈書鼓勵閱讀活動，豐富學生心靈視野，也提升臺東學子的知識競爭力，良善美意令人欽敬，這批新書將是113學年度開學後，學生進到校園收到最棒的新學期禮物。受贈學校代表東海國中卓世宏校長和東海國小陸雅林校長表示，感謝基金會捐贈優良圖書，有這批新書進駐，將會讓學生更樂意進到圖書室閱讀，校內教師也一定會善用這批圖書進行教學活動，提升教學績效。



教育處長蔡美瑤表示，陳沼濤文教基金會前董事長兼創辦人陳沼濤先生，因幼年家貧失學，在事業有成後，為鼓勵學生多看書，十幾年來每年皆免費贈送優良課外圖書予各學校，陳沼濤老先生過世後，其子陳世錦先生接任董事長，承襲其父遺志，持續贈書工作，推動校園閱讀風氣，為教育貢獻心力。



陳沼濤文教基金會以每校每生40元額度捐助各校購書經費，學校再依基金會提供的書單選取所需圖書，縣府於完成各校書單統計後，再由基金會進行採購，並依各校選取書籍分類整理裝箱，最後再親自送達臺東縣，讓各校領回。浩大繁瑣的購書、分類、整理、裝箱等等工程，都是由基金會成員一手包辦，可說是辛苦備至，無比熱血。



蔡美瑤也期許，推動閱讀教育向來是臺東縣政府積極努力落實的教育目標，希望鼓勵學生運用閱讀轉化為寫作表達演說能力，陳沼濤文教基金會這批新書進駐校園後，必然可以有效增益臺東縣國中小校園的書香氛圍，擴展學生多元視野。